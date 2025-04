Dados apontam AI Overviews em resultados de pesquisa por setores

Um relatório detalhado sobre os efeitos das AI Overviews, realizado pelo Site Advanced Web Ranking, aponta mudanças na forma como os usuários acessam informações na internet. Segundo os dados apresentados, as AI Overviews aparecem em cerca de 12% das palavras-chave analisadas, com maior incidência nos setores de saúde (67,47%) e segurança (46,09%). Esses segmentos lideram a frequência de aparições, enquanto nichos como e-commerce, entretenimento e mercado imobiliário estão entre os menos impactados.

Conforme informado na publicação, as AI Overviews tendem a empurrar os resultados orgânicos para posições mais baixas na página de resultados (SERP). Um exemplo destacado envolve buscas relacionadas a investimentos, onde, apesar de os resumos ocuparem menos espaço visual (média de 765,35 pixels), o primeiro resultado orgânico aparece em média apenas na altura de 1.407 pixels. Esse número é superior ao de buscas no setor automotivo, que apresentam resumos mais longos (950 pixels), mas listagens orgânicas em posições relativamente mais altas (1.359 pixels).

O relatório aponta dados comparativos sobre o espaço ocupado pelas AI Overviews em diversos setores. No caso das buscas relacionadas a SEO e educação, os resumos são particularmente extensos, ocupando 958 e 957 pixels, respectivamente. Além disso, o conteúdo apresentado varia bastante: enquanto nichos como e-commerce, entretenimento e imóveis favorecem listas, os setores de investimento e seguros exibem preferencialmente parágrafos de texto.

Outro ponto relevante diz respeito à visibilidade dos sites nas AI Overviews. O setor de investimentos, por exemplo, é um dos que menos citam domínios, com média de 4,5 sites referenciados por meio de 5,6 links. No entanto, cerca de 40,9% desses links são originados de páginas com posições inferiores à 50ª no ranking orgânico, indicando uma possível oportunidade de tráfego para sites menos ranqueados.

Vinícius Sá, especialista em SEO da Consultoria de SEO no Rio de Janeiro Miranttus, afirmou que segundo os dados apresentados, é possível ver que as AI Overviews não apenas reduzem o espaço disponível para resultados orgânicos, como também transformam a dinâmica de visibilidade nos buscadores. Vinícius continuou dizendo que a chave está em compreender como os conteúdos são estruturados por setor e como são entregues para os usuários nas pesquisas.



“Agora, o conteúdo precisa ter ainda mais clareza, autoridade transmitida e estrutura otimizada para a IA do Google, sem esquecer de construir um conteúdo focado em responder a intenção de busca dos usuários. Estamos entrando em uma nova era do SEO, onde o foco deve ser tanto a visibilidade direta quanto a adaptação à forma como as respostas são entregues. É um cenário desafiador, mas repleto de oportunidades para quem souber se antecipar”.

Ainda sobre o estudo, nota-se que trechos em destaque (Featured Snippets) aparecem juntamente com AI Overviews em apenas 7,42% das buscas, sendo também mais comuns nas áreas de saúde e segurança. Segundo os responsáveis pela análise, a tendência dos resumos gerados por IA representa uma mudança profunda na dinâmica da busca on-line, oferecendo respostas rápidas diretamente nos resultados e reduzindo a necessidade de cliques.

Website: https://miranttus.com.br/