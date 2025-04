Grupo Elo Editorial estreia na Bett Brasil 2025

O Grupo Elo Editorial, formado pelas editoras PeraBook e Elo Editora, participa pela primeira vez da Bett Brasil, considerada a maior feira de inovação e tecnologia para a educação na América Latina, segundo o blog Somos Educação. A participação inclui uma programação que combina lançamentos editoriais com tecnologias aplicadas à leitura e ao acesso ao conhecimento.

O estande contará com palestras, atividades interativas e demonstrações de realidade aumentada e virtual, além de recursos de acessibilidade como audiodescrição e tradução em Libras. A proposta do grupo é apresentar novas formas de mediação de leitura e ampliar o alcance dos conteúdos literários por meio de ferramentas tecnológicas.

A programação contará com a presença de autores como Kiusam Oliveira, que abordará a representatividade negra e a importância da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. Marcelo Jucá discutirá a relação entre educação e conscientização ambiental, temática alinhada ao foco do evento este ano.

A editora também lançará a obra Gato Gaiato, voltada ao público bebê, que integra literatura e música. O livro será apresentado pelos autores Daniel Kondo e Carol Naine. A programação contará ainda com palestras da psicóloga Rosely Sayão e do médico educador Jairo Bouer, que discutirão temas como literatura, habilidades sociais e emoções na infância e juventude.

Outros nomes confirmados no estande do Grupo Elo incluem Flávia Reis, Ivani Magalhães, Claudio Fragata, Raquel Matsushita, Kaká Werá, Angela Pappiani e Maria Amália Camargo. A Bett Brasil acontece de 28 de abril a 1º de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Serviço: Bett Brasil 2025



Data: 28 de abril a 1º de maio



Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP



Estande do Grupo Elo Editorial: G-50



Site: https://brasil.bettshow.com

Website: https://www.instagram.com/joribescomunicacao/