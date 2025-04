Publicação aponta dados do mercado de produtos de incontinência urinária

Segundo os dados apresentados no relatório da Business Research Insights, o setor enfrentou um impacto inicial negativo devido às restrições impostas pela crise sanitária, mas registrou uma recuperação surpreendente com uma demanda maior do que a esperada em comparação aos níveis pré-pandêmicos. O estudo cita que a pandemia de covid-19 trouxe mudanças significativas para o mercado global de produtos de incontinência urinária, que atingiu US$ 3,21 bilhões em 2024 e projeta alcançar US$ 7,917 bilhões até 2033.

Conforme informado na publicação, a epidemia afetou diretamente as operações do setor de saúde global, levando ao fechamento temporário de diversas unidades e à redução significativa de procedimentos ambulatoriais em 2020. Tratamentos cirúrgicos para condições como incontinência urinária feminina, infertilidade e cálculos renais sofreram as maiores quedas, impactando a oferta e o acesso a produtos relacionados. Além disso, as operações comerciais das empresas foram prejudicadas, o que gerou distorções no mercado, como preços mais baixos e mobilidade restrita dos consumidores, influenciando a dinâmica de fornecimento e demanda, conforme informado na publicação.

O relatório afirma ainda que o impacto da pandemia também revelou a resiliência do mercado, que se adaptou às adversidades com estratégias como o aumento das vendas online e a diversificação de canais de distribuição. Segundo os dados apresentados, a crise acelerou a digitalização no setor, com empresas buscando atender à demanda reprimida por meio de plataformas virtuais. Isso foi essencial para manter o acesso aos produtos, especialmente para usuários em casas de repouso e hospitais, que continuaram sendo os principais consumidores.

Conforme informado na publicação, o relatório sugere que os efeitos negativos da covid-19 foram temporários, mas deixaram lições importantes para o setor. A necessidade de estoques estratégicos e a flexibilidade na logística foram destacadas como fatores cruciais para evitar interrupções futuras. Além disso, a pandemia evidenciou a importância de soluções acessíveis, como fraldas adultas descartáveis e reutilizáveis, que ganharam relevância em um cenário de restrições de mobilidade e acesso a serviços médicos.

Lillian de Oliveira, CEO da Loja Virtual de Short Para Incontinência Malana Eco, afirmou que a publicação revela uma transformação estrutural no mercado global de produtos para incontinência urinária, impulsionada por um momento de crise, mas que resultou em aprendizados valiosos e crescimento acima do esperado e do ponto de vista de quem atua diretamente com produtos como bermudas de incontinência adultas e de outros tamanhos dentro do nicho de vestuário funcional, vimos uma mudança concreta no perfil de consumo. “Mais pessoas passaram a buscar não apenas produtos eficientes, mas também soluções com conforto, discrição e segurança para o uso diário. A ampliação da distribuição online foi essencial para atender a uma população que precisava manter sua autonomia mesmo diante de restrições severas de mobilidade”.

Ainda sobre a publicação, o mercado de produtos de incontinência urinária demonstrou capacidade de superação, com projeções otimistas para o período até 2033. O relatório aponta dados que reforçam a tendência de crescimento impulsionada pela recuperação pós-pandemia e pelo aumento da prevalência de condições relacionadas à incontinência. Apesar dos desafios iniciais, o setor se beneficiou de uma demanda latente que, aliada a avanços tecnológicos e adaptações operacionais, deve consolidar sua expansão nos próximos anos.

Perguntada sobre o assunto, Lillian afirmou que o foco agora deve estar em inovação de materiais, sustentabilidade (com linhas reutilizáveis ganhando espaço) e, principalmente, na humanização da comunicação com o consumidor, que já não aceita mais ser tratado com estigmas ou tabus. “O futuro dos produtos para incontinência é omnichannel, digital, inclusivo — e cada vez mais integrado a um estilo de vida ativo e independente. O papel dos envolvidos nesse mercado é acompanhar essa evolução oferecendo não só produtos, mas também suporte e informação. Além disso, tratar com respeito e dignidade as pessoas que passam por essa dificuldade”.

