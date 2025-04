Manter os cabelos saudáveis após o verão pede algumas ações

Após meses de exposição intensa ao sol, ao mar e à piscina, o cabelo frequentemente sofre danos significativos, como ressecamento, frizz e falta de brilho. O final do verão exige cuidados especiais para garantir que os fios se mantenham saudáveis e bonitos, ainda mais com os banhos mais quentes do inverno se aproximando. Para isso, é fundamental adotar uma rotina de cuidados capilar que inclua hidratação, proteção e ferramentas que ajudem a restaurar a vitalidade dos fios.

A Dra. Mayra Mattos, médica especialista em dermatologia e expert em beleza com naturalidade, alerta: “A exposição constante ao sol nos últimos meses pode enfraquecer a estrutura do cabelo, ressecando e tornando os fios quebradiços. O cloro, presente nas piscinas, pode remover a proteção natural dos fios, deixando-os opacos e mais suscetíveis aos danos. Já o sal do mar resseca ainda mais o cabelo, enfraquecendo a cutícula e tornando-os mais propensos à quebra. Esses fatores, combinados com o inverno que vem pela frente, podem comprometer a saúde capilar”.

Com a chegada das estações mais frias do ano e o cabelo já danificado pelo verão, fica a dúvida sobre como garantir uma recuperação saudável dos fios? “É fundamental adotar cuidados específicos, como boa alimentação, hidratação contínua dos fios, uso de produtos com fator de proteção solar e a manutenção regular das pontas", comenta a especialista.

No inverno, é muito comum também intensificar o uso dos secadores de cabelo que podem danificar os fios, se usados inadequadamente. Para isso, a Dra. Mayra compartilha algumas dicas que ajudarão a manter o cuidado:

Regular temperatura e distância: respeitar a distância recomendada pelo fabricante entre o equipamento e o couro cabeludo. Com o secador correto, é possível manter a lavagem diária do cabelo e secá-lo com segurança regularmente;

Direcionar o ar de cima para baixo: isso ajuda a fechar as cutículas do cabelo, reduzindo o frizz e garantindo mais brilho. Evitar movimentos aleatórios que podem deixar os fios mais arrepiados;

Tecnologias inovadoras: escolher um secador de cabelo com tecnologia adequada para manter a hidratação dos fios.

“Já existe no mercado, inclusive, secador de cabelo que trata e hidrata o fio ao mesmo tempo em que seca. Importante sempre observar as tecnologias embutidas que auxiliem no tratamento capilar, uma vez que durante o inverno o uso de secador de cabelo se torna mais recorrente e o equipamento pode ser um aliado importante para manter a saúde, além da beleza, dos fios”, completa a dermatologista.

Em um contexto de crescente demanda por tecnologias voltadas à eficiência e à preservação dos fios, a Panasonic lançou o secador Nanocare. Segundo a empresa, o equipamento foi desenvolvido com foco em funcionalidades que visam reduzir impactos no cabelo durante o processo de secagem.

O modelo emite íons negativos, tecnologia descrita como capaz de promover a hidratação do couro cabeludo e dos fios. De acordo com dados da fabricante, o uso contínuo pode resultar em cabelos com menor nível de frizz e alteração na textura. Testes internos indicam que o uso do secador está associado a uma percepção de até duas vezes mais maciez e aumento de 44% na resistência dos fios após exposição a condições de uso simuladas.

O secador apresenta estrutura com peso reduzido e formato projetado para manuseio contínuo. Possui controle de temperatura que permite ajustar a intensidade do calor conforme as características do cabelo.

Nota técnica



As informações sobre desempenho foram extraídas de estudo conduzido pelo Instituto Ipclin, realizado em 14/06/2024. A análise comparativa considerou o desempenho do modelo Nanocare frente ao secador Panasonic EH-NE65, após 7 ciclos de lavagem e 15 dias de uso alternado.

Sobre a Dra. Mayra Mattos



Dra. Mayra Mattos (CRM/SP: 157006 RQE: 68874) é médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Website: http://www.panasonic.com.br