Sorocaba recebe Lobofest com shows e atrações locais

A terceira edição do Lobofest será realizada no dia 2 de agosto na Arena Lucky Friends, em Sorocaba, São Paulo. A cantora Marina Sena, o rapper Djonga e a banda Terno Rei são alguns dos nomes já confirmados para o lineup. O festival é realizado desde 2022 e tem como proposta trazer artistas nacionais e locais da cena alternativa.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que contempla a unidade Nacional Inn Sorocaba, afirma que o crescimento do festival é reflexo da organização e autenticidade do evento. “Na primeira edição, o foco era bem mais modesto, com estrutura menor e um público ainda em formação, mas com aquele espírito independente que sempre atrai quem busca novidade. Aos poucos, o festival foi ganhando notoriedade”, relembra.

Ainda de acordo com o profissional, a cada ano o Lobofest tem aumentado o número de atrações, ampliado a estrutura e, principalmente, criando novas experiências paralelas, como a Feira Selvagem e as after parties.

Para a economia local, o evento gera um movimento que vai além da cena cultural e atinge a gastronomia, o comércio local e a rede hoteleira. “Quando se anuncia um festival desse porte, com artistas de alcance nacional, automaticamente se atrai um público de fora, o que gera um aumento da demanda por hospedagem”, explica Ricardo.

Segundo o especialista, com o crescimento de público ao longo das edições, hotéis e pousadas começam a se preparar com antecedência. Muitos ajustam os pacotes, criam experiências especiais e até firmam parcerias com o festival, o que impulsiona o turismo como um todo.

“Na prática, o Lobofest aquece, temporariamente, a economia de Sorocaba. Quem vem pra curtir o evento acaba consumindo em restaurantes, bares e lojas locais. É um festival que gera receita, cria oportunidades e ainda valoriza o que a cidade tem de melhor”, ressalta.

A expectativa de público para o Lobofest 2025, conforme prevê Ricardo, é promissora: a cidade espera receber milhares de pessoas de diferentes regiões do país. “Para uma cidade que já tem uma estrutura urbana, isso representa uma oportunidade de mostrar o seu potencial turístico”, acrescenta.

Atrações espalhadas por Sorocaba

Além dos shows, que serão realizados na Arena Lucky Friends, o Lobofest também contará com apresentações gratuitas em diferentes pontos da cidade ao longo do mês de julho. Para a edição deste ano, Maglore, Pluma, Varanda, Julio Moura e Justine são alguns dos nomes confirmados nesse circuito.

A variedade de estilos musicais apresentados no lineup — que inclui pop, rap, indie e folk — atrai um público diverso. “O Lobofest tem sido fundamental para colocar Sorocaba em destaque no cenário cultural paulista. Isso acaba refletindo não só na percepção do público, mas também na forma como produtores, artistas e veículos especializados enxergam a cidade”, analisa Ricardo.

Eventos como o Lobofest ajudam a redesenhar o mapa cultural do estado, conforme o profissional explica. “Eles mostram que a cultura pulsa em várias partes de São Paulo e que lugares como Sorocaba têm muito a oferecer. É um ganho simbólico e turístico que vai muito além dos três dias de festival”, conclui.



Hotel Nacional Inn Sorocaba

Localizado na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, Bairro Iporanga, o Nacional Inn Sorocaba fica a 20 minutos do centro da cidade, com acesso às cidades vizinhas e principais rodovias. O empreendimento possui cinco categorias de acomodação que incluem ar-condicionado, estações de trabalho, wi-fi e café da manhã. Entre as comodidades da hospedagem estão espaços fitness, sauna, piscina, playground infantil, lounge bar, estacionamento, recepção 24 horas e espaço corporativo para eventos e reuniões.

Para mais informações, basta acessar:



https://www.nacionalinn.com.br/hotel/nacional-inn-sorocaba