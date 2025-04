Anime Poços reúne fãs de cosplay e cultura asiática

Realizado desde 2010 na cidade de Poços de Caldas (MG), o Anime Poços é um evento voltado para fãs da cultura pop, com foco em cosplayers, youtubers, cantores, grupos de dança e no tradicional concurso de cosplay. Este ano, o evento será realizado no dia 25 de maio, no Espaço Cultural da URCA, e contará com atrações como apresentações de artistas da região, dubladores, jogos de videogame, batalhas de swordplay, performances de k-pop, gastronomia oriental, além de estandes variados e expositores.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park All Inclusive Poços de Caldas, reforça a importância do Anime Poços para o turismo local, principalmente por movimentar a cidade fora dos períodos de alta temporada. “O evento gera uma movimentação diferente do turismo ecológico tradicional de Poços. Além disso, valoriza artistas locais e oferece espaço para quem quer mostrar talento, seja na música, no artesanato ou na dança”, explica.

De acordo com o profissional, o público do Anime Poços é majoritariamente jovem, entre 15 e 30 anos, e vem de diversos estados brasileiros. “Muita gente vem de fora e passa o fim de semana inteiro na cidade, o que aquece a rede hoteleira. Há também um número considerável de famílias que acompanham os filhos, o que amplia ainda mais o perfil dos visitantes”, analisa.

Além disso, Ricardo ressalta que esse público costuma se planejar com antecedência, já que monta fantasias de cosplay, compra ingressos on-line e pesquisa onde comer e se hospedar. Segundo ele, esse comportamento ajuda a prever a demanda, levando muitos hotéis a criarem pacotes temáticos ou oferecerem lembranças personalizadas durante o evento, como brindes e descontos para os participantes.

“É um público que valoriza experiências. Eles não buscam apenas um local para se hospedar, mas algo que complemente o clima do evento. Hotéis com decoração geek, por exemplo, ou espaços instagramáveis, tendem a se destacar”.

Ricardo ainda destaca a alta conectividade dos participantes, que costumam divulgar tudo em tempo real nas redes sociais, por meio de vídeos, reels e stories no Instagram.

Anime Poços impulsiona o turismo local

O Anime Poços, de acordo com Ricardo, é uma porta de entrada para novos visitantes, que acabam explorando as atrações turísticas da cidade. “Eventos como esse ajudam a manter o turismo aquecido o ano inteiro. Não dependem de feriados prolongados ou férias escolares, o que é ótimo para o comércio e para a rede de serviços. A cidade ganha um fôlego extra, e isso impacta diretamente a economia local de forma positiva”, analisa.

O setor de alimentação é um dos que mais se beneficia: restaurantes, lanchonetes, cafeterias e food trucks registram um aumento significativo no movimento. “Como o público do Anime Poços curte cultura oriental, os estabelecimentos que oferecem culinária japonesa ou coreana, por exemplo, acabam se tornando pontos de encontro”, acrescenta o especialista.

Ainda segundo Ricardo, lojas de artigos geek, papelarias, livrarias, além dos expositores do próprio evento, também registram aumento nas vendas.

“Quanto mais eventos variados a cidade realiza, maior é a chance de atrair novos visitantes, fidelizar os que já conhecem e até surpreender os moradores. O Anime Poços, nesse contexto, é uma vitrine da capacidade de adaptação e acolhimento da cidade”, conclui.

O Golden Park All Inclusive Poços de Caldas

Localizado na Av. Vereador Edmundo Cardillo, 3608, Jardim Del Rey Poços de Caldas, o hotel está de frente para o Parque Temático Walter World, próximo do Santuário Mãe Rainha e da Represa Saturnino de Brito e fica a cinco minutos do centro de Poços de Caldas, uma das cidades mais visitadas do Sul de Minas. O Golden Park Poços de Caldas dispõe de sistemas All Inclusive e Open Bar completos.



A unidade conta com uma estrutura que inclui comodidades como piscinas, programação recreativa para crianças, atividades de lazer como jogos, oficinas de trabalhos manuais, práticas esportivas, atividades em contato com a natureza e shows com música ao vivo.

Para mais informações, basta acessar:



https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-pocos-de-caldas