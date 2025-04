Lingopass lança simulador ROI de idiomas para empresas

Como calcular o retorno de um programa de idiomas oferecido aos colaboradores? Ao perceber que muitas empresas se deparavam com essa dúvida, o Lingopass desenvolveu um simulador de retorno sobre investimento (ROI, na sigla em inglês) com o objetivo de traduzir os resultados de forma objetiva.

O ROI, como a própria palavra sugere, é uma métrica utilizada para calcular e medir o quanto um investimento feito por uma empresa foi positivo. Dessa forma, o simulador permite que as empresas visualizem, em poucos cliques, o impacto financeiro direto da capacitação em idiomas em indicadores-chave como produtividade, retenção de talentos e expansão internacional.

“Ele cruza variáveis reais da operação da empresa com dados estatísticos e benchmarks do setor para projetar ganhos em eficiência, redução de erros operacionais e melhoria na comunicação entre equipes globais. Assim, o investimento deixa de ser visto como um custo e passa a ser compreendido como um motor de performance organizacional”, afirma Alexandrine Brami, CEO e co-founder do Lingopass.

De acordo com Brami, muitas empresas se surpreendem “ao descobrir o quanto estão deixando de ganhar por não investir estrategicamente em idiomas”. O simulador revela, por exemplo, o impacto de falhas de comunicação em equipes multinacionais, o custo de perder talentos por falta de oportunidades de desenvolvimento e, até mesmo, a ineficiência em processos globais por barreiras linguísticas.

“Outra possibilidade é personalizar a estratégia de idiomas por área, função ou região, maximizando o retorno com base nas necessidades reais do negócio”, diz. Para calcular o ROI, são usados também indicadores-chave de desempenho (KPIs, na sigla em inglês).

Para ilustrar como o simulador de ROI funciona, Brami cita o caso hipotético de uma empresa do setor de manutenção aeronáutica. Após a implementação de um programa de capacitação em inglês técnico voltado a operadores, os resultados apontaram melhorias significativas em diversos KPIs.

Entre eles, redução no tempo médio de reparo de 4 para 3,5 horas e queda no número de atrasos de voos de 30 para 20 por mês. Além disso, observou-se uma melhora na taxa de cumprimento das normas de segurança, maior satisfação do cliente interno e um ambiente mais colaborativo e eficiente.



“Com base em projeções conservadoras e dados médios de mercado — como o custo de uma aeronave em solo e o valor do tempo improdutivo — foi possível estimar uma economia anual superior a 6 milhões de dólares. Essa simulação evidencia como barreiras linguísticas podem representar um gargalo operacional e financeiro, e como superá-las impacta diretamente os resultados do negócio”, diz Brami.

Outro exemplo é o caso de uma empresa de vendas de passagens aéreas que, ao implementar um programa de ensino de inglês aos funcionários, traça a meta de elevar a prospecção de clientes estrangeiros em 15%. Ao analisar os resultados da empresa após a conclusão do treinamento, constata-se que o aumento almejado foi alcançado, com o valor das novas vendas superando o custo do programa.

“Em um mundo cada vez mais globalizado, o domínio de idiomas não é apenas uma habilidade desejável — é um diferencial competitivo. Acreditamos que, com o apoio de soluções tecnológicas, é possível desenvolver talentos multilíngues como uma decisão estratégica, trazendo benefícios para a inovação, a cultura organizacional e o desempenho do negócio”, finaliza a CEO.

Para saber mais, basta acessar: https://www.lingopass.com.br/calculadora-roi-idiomas?