Cursos gratuitos de pós-graduação têm inscrições abertas

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a pós-graduação tem se consolidado como um diferencial importante para o crescimento profissional. De acordo com o Instituto Semesp, profissionais com pós-graduação podem ter salários até 255% maiores do que aqueles com apenas graduação, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atenta a essa realidade, a Faculdade Engenheiro Salvador Arena — mantida pela Fundação Salvador Arena — abre inscrições para dois cursos gratuitos de pós-graduação lato sensu com início previsto para 2025: Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade.

As inscrições vão de 14/04 (7h) até 14/05 (12h), e o processo seletivo inclui prova on-line e entrevista. Os cursos oferecem 40 vagas cada, com aulas aos sábados, das 8h às 17h, em formato híbrido — presencial e remoto — conforme calendário acadêmico e diretrizes do Ministério da Educação (MEC).

Voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar na área educacional, o curso de Gestão Educacional prepara especialistas para a gestão institucional e pedagógica em diferentes contextos escolares. Já o curso de Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade busca formar profissionais com competências para desenvolver soluções criativas e sustentáveis em projetos que envolvam questões econômicas, sociais, ambientais e culturais.

Metade das vagas no curso de Gestão Educacional é reservada a profissionais da educação pública municipal, estadual ou federal, reforçando o compromisso da instituição com a melhoria da educação pública no país.

A diretora acadêmica Luciana Guimarães Borges destaca que a especialização se tornou um diferencial importante para profissionais que desejam ampliar sua atuação e contribuir de forma efetiva com os desafios da sociedade contemporânea.

O processo seletivo para os cursos de graduação da Faculdade Engenheiro Salvador Arena também está com inscrições abertas. Mais informações e acesso ao edital completo estão disponíveis no site da instituição.

Cronograma do processo seletivo:

Inscrições: 14/04 (7h) a 14/05 (12h)

Prova (1ª fase) – on-line: 17/05

Resultado da 1ª fase: 22/05

Entrevistas (2ª fase): 03/06 a 14/06

Resultado final: 18/06

Matrícula: 23/06 a 30/06

Website: http://faculdadesalvadorarena.org.br/.