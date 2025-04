Especialista orienta empresas sem gestão financeira

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que 60% das empresas vão à falência no Brasil antes de completarem cinco anos. Esse cenário mostra que é necessário priorizar a gestão financeira para evitar o fechamento das portas de forma preocupante, segundo o consultor empresarial e CEO da Helping Hand, Lucas Mendes.

“Empresários costumam confundir lucro com saúde financeira. O que salva um negócio não é só o que entra no caixa, mas como você gerencia cada centavo para evitar crises silenciosas”, alertou Lucas Mendes.

Na avaliação do especialista, as empresas devem adotar cinco práticas de gestão financeira para reduzirem consideravelmente o risco de falência precoce. Uma delas é gerenciar adequadamente o fluxo de caixa. Nesse sentido, é necessário um controle eficiente de entrada e saída de recursos financeiros, uma projeção adequada das receitas e despesas, além de uma estratégia de negociação mais assertiva com fornecedores e clientes.

De acordo com o CEO da Helping Hand, o segundo pilar é administrar a margem de contribuição, ou seja, ter um equilíbrio ideal entre o volume de vendas e a rentabilidade. “O ideal é reestruturar o mix de vendas para alcançar margens saudáveis de lucro, evitando o mito perigoso de que o valor dos produtos é definido pelo mercado”, pontuou.

Precificação e indicadores

O consultor empresarial destacou que a terceira medida para uma boa gestão financeira abrange a “precificação científica” dos produtos e serviços. Ele recomenda que haja uma análise consistente dos custos (logística, taxas de cartão, entre outros), para que o valor dos itens comercializados proporcione um lucro consistente com as vendas.

Segundo Lucas Mendes, o quarto pilar envolve o uso correto de indicadores. Além do lucro líquido, é recomendável que as empresas priorizem parâmetros, como o Prazo Médio de Recebimento (PMR), a Margem Líquida Ajustada (lucro real após impostos, taxas e investimentos) e o Ponto de Equilíbrio Financeiro (quantidade de vendas necessárias para custear as despesas e obter lucro).

A última dica do especialista é a contratação de uma consultoria especializada em gestão financeira. “Quando um empresário sozinho gerencia as contas, ocorre, na maioria das vezes, decisões equivocadas e a falta de integração entre os setores. Ao investir em um apoio qualificado, as empresas antecipam crises, aproveitam oportunidades e multiplicam lucros”, enfatizou o consultor empresarial.

