ISG Provider Lens™ reconhece act digital como Rising Star

A act digital, multinacional especializada em transformação digital, foi reconhecida no estudo ISG Provider Lens Digital Business Innovation 2025, no quadrante Digital Transformation Services for Large Accounts Rising Star. O destaque tem como objetivo ressaltar o potencial da companhia em liderar projetos de transformação digital voltados para grandes organizações.



O relatório identifica fornecedores que se destacam pela inovação e pela capacidade de integrar tecnologias emergentes — como inteligência artificial (IA), automação, GenAI, analytics e cloud — às estratégias de negócio. Essas soluções são projetadas para promover inovação, eficiência operacional e experiências digitais diferenciadas.



A act digital foi reconhecida por sua visão estratégica e habilidade consultiva, critérios que buscam demonstrar seu impacto nos resultados entregues aos clientes. “Receber este reconhecimento reforça nosso compromisso em sermos protagonistas das jornadas digitais das grandes organizações, criando soluções que tem como foco promover vantagem competitiva e crescimento sustentável”, comenta Samuel Moleiro, CEO da act digital Brasil.



“Nossa atuação global nos dá acesso a um ecossistema diverso de talentos, tecnologias e práticas, o que nos permite desenhar soluções que atendem tanto às exigências de grandes organizações globais quanto às necessidades específicas de cada mercado local. Esses aspectos buscam garantir uma entrega ágil, personalizada e com alta capacidade de adaptação, sem perder a consistência de uma organização global”, completa o executivo.



A companhia mantém parcerias estratégicas com as principais Big Techs globais, o que permite entregar soluções tecnológicas com escalabilidade. “Essas integrações fortalecem nosso portfólio em diversas frentes, desde a implementação de plataformas avançadas de dados em nuvem até a adoção de Inteligência Artificial Generativa, cibersegurança e soluções digitais”, aponta Fredèric Martineau, CTO na companhia.



O relatório ISG Provider Lens™ avalia as capacidades de 57 fornecedores em quatro quadrantes: Digital Transformation Services for Large Accounts, Digital Transformation Services for Midmarket, Customer Journey Services e Extended Reality Services.



O estudo também analisa outras tendências que afetam os projetos de inovação digital no Brasil, incluindo a crescente adoção da automação de processos e o surgimento da IA generativa para criar ferramentas que se adaptam a contextos em mudança.



“A partir deste reconhecimento, planejamos fortalecer nosso posicionamento como parceiro de negócios para empresas que buscam transformar complexidade em oportunidade, além de expandir nossa atuação global, levando soluções de dados, IA, cloud e inovação para novos mercados e clientes”, finaliza o CEO. O estudo está disponível para acesso gratuitamente e pode ser baixado clicando aqui.



Sobre a act digital



Fundada em 2011, a act digital é uma consultoria multinacional que tem como objetivo transformar desafios complexos em oportunidades, co-criando soluções por meio do Tech AI Hub. Presente em 12 países, a empresa utiliza sua expertise global para atuar como parceira estratégica de seus clientes na entrega de soluções personalizadas e escaláveis.



Com mais de 5.000 colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, em escritórios no Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, França, Portugal, Alemanha, Polônia, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Sérvia e Marrocos, possui um centro de tecnologia focado em inteligência artificial para potencializar eficiência, escalabilidade, novas receitas e experiências para os consumidores.



Para saber mais sobre, basta acessar: https://actdigital.com