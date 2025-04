Tecnologia brasileira ajuda idosos a manter a hidratação

Manter a hidratação adequada pode ser um hábito que é esquecido por muitos idosos, especialmente em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ou residências onde dependam de cuidadores. Pensando nisso, a empresa brasileira de automação Psiu Sem Fio desenvolveu um novo dispositivo sonoro, o Psiu Hora da Água, que emite lembretes de voz nos horários programados, para lembrar a ingestão de água.

Compacto e de uso imediato, esse equipamento foi criado com mensagens digitais programadas que dizem "Hora da Água", cinco vezes ao dia (10h, 14h, 16h, 18h e 21h). Seu objetivo é lembrar cuidadores e os próprios residentes sobre o momento certo de ingerir o líquido, reduzindo os riscos associados à desidratação. Este produto é bivolt, com 8,5 cm x 6,5 cm x 4,5 cm, e não depende de painéis de controle. Para começar a funcionar, basta inserir o plug de pinos na tomada.

Segundo o CEO da Psiu Sem Fio, José Rubens de Almeida, o equipamento pode ser personalizado durante a fabricação, tanto com novos horários de aviso, quanto com mensagens de voz escolhidas pelo próprio cliente. "A hidratação do idoso precisa ser ativa. Não podemos esperar que ele sinta sede. É necessário oferecer água regularmente para sua saúde e prevenção de problemas mais graves. Ter um equipamento de fácil manuseio para auxiliar nesse momento faz diferença", explica Almeida.

De acordo com ele, a ideia do produto surgiu a partir de visitas técnicas a clientes e conversas com cuidadores e outros profissionais de saúde. "A gente ouve com frequência as dificuldades que os cuidadores enfrentam na prática. Por isso, para desenvolvermos nossa tecnologia, nos comunicamos sempre com os potenciais usuários", explica ele.

A coordenadora e responsável técnica do Abrigo São Francisco de Assis, em Salvador, Michele Alexandria, foi uma das primeiras a adotar o equipamento e observou resultados positivos em pouco tempo. "Conseguimos, com o sistema, conscientizar os idosos sobre a importância da ingestão de água e inserir esse uso periódico na rotina deles. Em apenas dois meses, não registramos mais casos de infecção urinária e a pele dos nossos residentes está visivelmente mais hidratada", relata Michele.

A falta de hidratação adequada é um problema comum e perigoso na terceira idade. Em casas de repouso, são frequentes as infecções urinárias por falta de hidratação apropriada e, desta forma, a tecnologia visa colaborar inclusive na prevenção até daqueles casos mais graves que possam levar o idoso à hospitalização.

Além do lembrete padrão, a Psiu Sem Fio já estuda lançar versões com novos alertas, como "Hora do banho", "Tomar remédio", "Café da manhã", entre outras possibilidades. O intuito é transformar o produto em uma central de apoio auditiva para rotinas assistidas.