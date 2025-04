UniFECAF obtém nota elevada no Índice Geral de Cursos

O Centro Universitário UniFECAF obteve nota elevada no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo INEP/MEC em abril de 2025. O IGC avalia anualmente as instituições de ensino superior com base em indicadores como o desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), a qualificação do corpo docente, a infraestrutura e os resultados da pós-graduação.

Criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o IGC apresenta uma pontuação que varia de 1 a 5. As instituições que recebem notas 4 ou 5 são classificadas com desempenho acima da média nacional.

A avaliação também leva em consideração o número de alunos matriculados, a proporção de alunos em pós-graduação e o desempenho institucional ao longo do tempo. Ao contrário de outras avaliações, o IGC oferece uma visão abrangente da qualidade acadêmica das instituições.

A UniFECAF, entre as avaliadas, obteve uma pontuação que a posiciona acima da média nacional, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). "Esse resultado é a prova concreta de que estamos no caminho certo, entregando uma experiência educacional de verdade, com qualidade, inovação e foco no aluno", afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF.

A divulgação dos resultados é pública e pode ser consultada por estudantes, educadores e gestores interessados em acompanhar a qualidade das instituições de ensino superior. Para a UniFECAF, o resultado reforça a continuidade de seus esforços em melhorar a experiência acadêmica, incluindo a infraestrutura e a formação docente, em busca de um ensino superior mais eficaz.

Website: https://www.linkedin.com/school/unifecaf/