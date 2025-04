Arte de Leonardo Alonso dos Santos é exibida no Louvre

O influencer e artista brasileiro Leonardo Alonso dos Santos expõe sua obra no Louvre, em Paris. A recente exposição apresenta o trabalho científico do artista plástico, que conta com aproximadamente um milhão de seguidores nas redes sociais.

Criador do 1º Reality Show de Concursos Públicos do Brasil, Leonardo desenvolveu uma metodologia denominada meta-psicopedagogia, que une psicologia, pedagogia e arte.

Esta metodologia já foi reconhecida em meio acadêmico e é especialmente eficaz para públicos diversos, incluindo pessoas com deficiências como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), autismo, bem como indivíduos com altas habilidades e dificuldades de adaptação e sinestésicos. Seu trabalho tem sido reconhecido internacionalmente pela capacidade de criar obras inclusivas.

A exposição no Louvre

Leonardo Alonso dos Santos participou recentemente da exposição "Art Shopping" no Carrousel du Louvre em Paris. Esta exposição ocorreu entre os dias 4 e 6 de abril de 2025.

Em uma publicação recente (de 8 de abril de 2025), em sua conta do Instagram, o artista agradeceu ao @museelouvre, @carrouseldulouvre e @artshoppingofficiel pela oportunidade, descrevendo a exposição como "um rito de iniciação nas artes".

A obra "Gisele Only Love" retrata a modelo Gisele Bündchen, reconhecida mundialmente por seu ativismo ambiental, abraçando seu cachorro e exibindo um sorriso.

Fundamentação teórica: interação entre neurociência e arte visual



A série canina de Leonardo Alonso está fundamentada na Metodologia Meta-Psicopedagógica (MMP), uma abordagem que integra conhecimentos da psicologia, pedagogia e neurociência. Esta metodologia reconhece o potencial da arte como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, emocional e social, especialmente quando apresentada através de elementos que despertam conexões afetivas imediatas, como é o caso dos animais.

Pesquisas contemporâneas no campo da neurociência indicam que a visualização de imagens de animais, especialmente aqueles que apresentam expressões interpretadas como positivas, como as representações de sorrisos caninos, pode estimular regiões cerebrais vinculadas às sensações de bem-estar e aos mecanismos neurais de empatia. Este fenômeno neurobiológico tem sido documentado em diversos estudos que analisam as respostas cerebrais humanas a estímulos visuais específicos.

Na produção artística de Leonardo Alonso, observa-se a aplicação destes princípios neurocientíficos como elemento constitutivo de sua abordagem criativa. O artista incorpora tais conhecimentos ao desenvolver composições visuais que potencialmente transcendem a apreciação puramente estética, buscando estabelecer conexões neurais mais profundas com o observador.

Processo criativo



Para a criação de obras de arte, Leonardo Alonso desenvolveu um processo meticuloso que combina técnicas tradicionais de pintura com inovações contemporâneas:

Fase conceitual: estudo aprofundado das expressões faciais caninas e sua correlação com emoções humanas;



Desenvolvimento cromático: seleção de uma paleta que maximiza o impacto emocional positivo, baseada em estudos de psicologia das cores;



Técnica de aplicação: camadas sobrepostas que criam profundidade e movimento, convidando o observador a um engajamento visual ativo;



Finalização com elementos meta-psicopedagógicos: incorporação sutil de elementos visuais que estimulam o desenvolvimento cognitivo.



A fusão entre arte e ciência



O trabalho de Leonardo Alonso é capaz de transformar conceitos abstratos da Meta-psicopedagogia em experiências emocionalmente impactantes. Cada pincelada em suas obras é cuidadosamente concebida para:

Estimular o desenvolvimento neurológico : através do uso estratégico de cores, formas e composições que ativam diferentes regiões cerebrais;





: através do uso estratégico de cores, formas e composições que ativam diferentes regiões cerebrais; Promover a inteligência emocional : por meio de narrativas visuais que convidam à reflexão sobre sentimentos e experiências humanas;





: por meio de narrativas visuais que convidam à reflexão sobre sentimentos e experiências humanas; Fomentar conexões sociais: criando espaços de diálogo e troca de percepções a partir da contemplação artística.



Reconhecimento



O artista está cada vez mais ganhando reconhecimento internacional com sua participação no Art Shopping do Carrousel du Louvre, um evento significativo no calendário artístico de Paris que ocorre duas vezes por ano (em abril e outubro).



Disponibilidade e aquisição



As demais obras da série canina estão disponíveis para aquisição em formato original e em reproduções limitadas. Cada obra é acompanhada por um certificado de autenticidade e material explicativo sobre a Metodologia Meta-Psicopedagógica.

