Prevenção à saúde ganha espaço nos seguros de vida

Em abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde, uma data voltada à conscientização sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças. Em meio às ações educativas e campanhas da Organização Mundial da Saúde (OMS), especialistas destacam que os seguros de vida podem atuar como instrumento de proteção e cuidado preventivo.

De acordo com Hélio Loreno, da masterClassic, o seguro de vida evoluiu. Hoje ele oferece não só proteção financeira, mas também suporte real à saúde e à prevenção. “É um investimento em bem-estar contínuo, que pode fazer toda a diferença na qualidade de vida do segurado e de sua família. A prevenção é o melhor caminho, e contar com um seguro que apoia esse cuidado diário é uma decisão inteligente e responsável”, afirma.

Tradicionalmente associado à cobertura financeira em casos de falecimento, o seguro de vida tem se transformado e incorporado benefícios que vão muito além da indenização. Hoje, diversas apólices oferecem assistências voltadas ao bem-estar, como check-ups anuais, telemedicina, segunda opinião médica, orientação nutricional e psicológica, além de programas de acompanhamento de doenças crônicas.

“Esse avanço torna o seguro de vida um aliado na jornada de prevenção e autocuidado, ajudando os segurados a detectarem precocemente possíveis problemas de saúde e a manterem a qualidade de vida”, diz Hélio Loreno. “Em um cenário onde os custos com tratamentos de saúde aumentam e os diagnósticos de doenças crônicas se tornam mais frequentes, ter um plano de proteção que atua antes da doença surgir é cada vez mais valioso”, completa.

“Além disso, o seguro de vida proporciona segurança financeira para o titular e sua família em casos de invalidez ou diagnóstico de doenças graves, reforçando sua importância como uma ferramenta de planejamento de vida”, conclui.

