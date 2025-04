ELSA Corp. anuncia nova Diretora Global de Customer Success

A ELSA Corp., empresa que atua no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial para comunicação em inglês, anunciou a nomeação de Laiz Maiochi como nova Diretora Global de Customer Success.

Com mais de 14 anos de experiência em educação corporativa, gestão de clientes e transformação digital, Laiz terá como missão liderar equipes multidisciplinares em diferentes países, com foco na expansão das operações e no fortalecimento do relacionamento com clientes da empresa.

Antes de ingressar na ELSA, atuou como Vice-Presidente de Customer Success na Voxy, sendo responsável por iniciativas voltadas à escalabilidade de estratégias de engajamento e retenção de clientes. A profissional também atuou em empresas como Affero Lab, Sascar e LAB SSJ, com foco em programas de capacitação corporativa e soluções orientadas por dados.

Na nova função, Laiz será responsável por coordenar iniciativas voltadas à adoção de tecnologias de inteligência artificial aplicadas ao desenvolvimento da comunicação empresarial em diversos contextos e setores.

“Laiz traz um olhar inovador e estratégico para Customer Success, alinhado com nossa missão de transformar a forma como as pessoas se comunicam globalmente. Sua experiência será essencial para fortalecer nossa presença em novos mercados e aprofundar nosso impacto no setor corporativo”, afirma Willian Polese, Vice-Presidente Global de Receita para ELSA.

Laiz é formada em Pedagogia pela UFSCar, com especializações em Gestão do Conhecimento, Educação Corporativa e Aprendizagem Organizacional pela FIA, além de uma extensão em Contabilidade e Finanças pela FGV. Sua trajetória reflete um compromisso contínuo com a inovação e o aprimoramento da jornada do cliente.

Sobre a ELSA Corp.

A ELSA Corp. é uma empresa fundada no Vale do Silício e atua com soluções de inteligência artificial voltadas ao ensino da comunicação em inglês. A empresa está presente em mais de 190 países e tem entre seus investidores o Google AI Ventures. Sua tecnologia é voltada à análise de fala e ao desenvolvimento da pronúncia em contextos corporativos e educacionais.

Website: https://www.elsabusiness.com