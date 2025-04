Consórcio ganha força no agro em meio a juros altos

Apesar da previsão de crescimento da produção agrícola em 2025, a manutenção das taxas de juros em patamares elevados tem imposto desafios para o planejamento financeiro de produtores rurais em todo o país. Com esse cenário, alternativas como o consórcio têm ganhado espaço como forma de viabilizar a aquisição de máquinas e equipamentos no setor.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano está projetada em 322,6 milhões de toneladas, um crescimento de 10,2% em relação a 2024. A produção recorde, no entanto, não encontra um cenário macroeconômico totalmente favorável.

Segundo o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, as taxas de juros devem permanecer elevadas ao longo de 2025, impactando diretamente o acesso a crédito no campo.

Nesse contexto, o consórcio surge como uma alternativa viável para o produtor que precisa investir sem comprometer seu fluxo de caixa. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), um terço dos consórcios voltados para veículos pesados são destinados a máquinas e implementos agrícolas. A entidade também projeta crescimento superior a 10% nesse segmento em 2025.

Para Túlio Diniz, diretor comercial da BP Consórcio, o atual momento exige soluções mais estratégicas. “O consórcio tem se mostrado uma ferramenta eficaz para o produtor que deseja ampliar sua capacidade produtiva de forma planejada. O modelo permite investimentos em tecnologia e mecanização sem a necessidade de financiamento imediato ou altas taxas de juros”, explica.

A BP Consórcio, com atuação nacional e foco em agronegócio, pretende ampliar sua presença no setor com novas soluções digitais e parcerias estratégicas. “Estamos apostando na digitalização dos processos, no fortalecimento de parcerias com fornecedores agrícolas e em ações voltadas à sustentabilidade na cadeia produtiva”, destaca Diniz.

Além de executivo do setor, o cantor Gusttavo Lima também integra o conselho societário da empresa, buscando contribuir com sua experiência como investidor rural. Em 2020, ele foi nomeado “Embaixador do Agronegócio” durante um evento realizado no Mato Grosso, e desde então tem atuado diretamente em projetos ligados à inovação e tecnologia no campo.

A expectativa, segundo Diniz, é que o cenário continue desafiador, mas também promissor para quem conseguir se planejar. “A eficiência e a tecnologia são os caminhos para a sustentabilidade e o crescimento do agronegócio. O consórcio é parte desse planejamento de longo prazo”, conclui.

