Startups digitais reforçam segurança em serviços domésticos

À medida que a contratação de serviços a domicílio se torna mais comum, cresce também a exigência por segurança e qualidade. Os usuários querem a certeza de que estão recebendo o serviço contratado, com profissionais de confiança. E é por isso que as plataformas digitais estão investindo em processos de curadoria, avaliações públicas e canais de suporte para garantir experiências positivas.

Dados do IBGE mostram que o Brasil tinha cerca de 29,9 milhões de trabalhadores autônomos. Muitos desses profissionais encontram nas plataformas digitais uma forma de alcançar mais clientes, mas o desafio é oferecer confiança a quem contrata. A informalidade, ainda predominante, torna esse processo mais delicado, e os aplicativos têm buscado soluções para contornar essa lacuna.

Plataformas como GetNinjas, Mary Help, Diário do Lar e Hand, entre outras, estruturam seus processos com diferentes níveis de verificação, desde checagem de documentos até entrevistas com os profissionais cadastrados. Também permitem que clientes deixem avaliações após os atendimentos, o que ajuda a construir reputações transparentes dentro do ambiente digital.

Segundo levantamento da McKinsey & Company, 71% dos consumidores esperam interações personalizadas em suas experiências com empresas. Isso reforça a importância de plataformas que ofereçam suporte, histórico de atendimento e recursos personalizados para garantir a satisfação do cliente.

Mecanismos de segurança em foco

O diferencial dessas plataformas está no cuidado com a experiência de ponta a ponta. Na Mary Help, por exemplo, o cliente pode escolher uma profissional fixa, com base em referências anteriores e treinamento. No GetNinjas, o consumidor recebe propostas e pode comparar avaliações e preços. Já na Hand, os profissionais passam por uma triagem que inclui envio de documentos e entrevista com o time interno da plataforma, segundo os fundadores Ilídio Arcanjo e Ana Paula Ferreira.

“A segurança está no centro de tudo. Ninguém quer arriscar ao contratar alguém para entrar em sua casa. A tecnologia nos ajuda, mas o atendimento humanizado e o acompanhamento de performance são fundamentais para gerar essa tranquilidade”, afirma Ana Paula.

Esses mecanismos incluem ainda canais diretos de suporte, agendamento com confirmação automática, possibilidade de pagamento via plataforma e acompanhamento da reputação dos prestadores ao longo do tempo.

Tendência de profissionalização e suporte

A tendência é que o mercado de plataformas siga na direção de maior estrutura e responsabilidade. “Não basta conectar pessoas, é preciso garantir que a experiência funcione para os dois lados”, reforça Ilídio Arcanjo. A Hand, por exemplo, disponibiliza suporte via WhatsApp, oferece relatórios de desempenho para os profissionais e acompanha a fidelização dos clientes.

A busca por serviços seguros e de qualidade já movimenta milhões de usuários no Brasil. E, com o crescimento do setor, é esperado que as exigências por processos rigorosos e suporte bem estruturado sejam cada vez maiores — algo que beneficia não apenas os clientes, mas também os trabalhadores que buscam profissionalizar suas carreiras.

Website: http://www.hand4u.com.br