D&D Tech Group amplia equipe de liderança

A D&D Tech Group, empresa do setor de tecnologia com operações em São Paulo, Sorocaba e Boituva, anunciou mudanças em sua estrutura organizacional. A movimentação ocorre em meio a um plano de crescimento que envolve expansão territorial e ampliação de serviços voltados à automação de processos e inteligência de dados.

A principal novidade é a chegada de Marcio Lima Lourenço como diretor comercial. O executivo tem passagens por empresas como Accenture, Apple, Intel, Nextel, Vivo, Stone e outras companhias de grande porte. Segundo a organização, a mudança faz parte da estratégia de crescimento da companhia e de sua consolidação em novos mercados.

A empresa tem investido em soluções voltadas à gestão de dados, automação e inteligência artificial aplicada aos negócios. De acordo com a D&D Tech Group, os serviços oferecidos têm contribuído para redução de custos operacionais e ganho de eficiência em empresas de diferentes portes. Dados internos indicam que os clientes da companhia registraram reduções de custos de até 30%, além de impactos diretos em operações que representam mais de R$ 10 bilhões em receitas anuais. Esses números, no entanto, não foram auditados externamente até o momento.

"A expectativa é que, com a nova diretoria e as estratégias de expansão, a empresa avance também no mercado internacional, com atenção especial aos mercados europeu e norte-americano", afirma Danilo Drigo, CEO e fundador da D&D Tech Group.

A D&D Tech Group atua há mais de uma década no mercado e tem intensificado investimentos em pesquisa, desenvolvimento e qualificação de profissionais nos últimos anos, como parte do plano de ampliação de suas frentes de atuação.

