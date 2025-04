Pilates: tendência fitness melhora a postura e a saúde

Nos últimos anos, o pilates se tornou uma das atividades físicas mais procuradas no Brasil, em parte pela popularidade nas redes sociais. De acordo com o Relatório de Tendências realizado pela Wellhub, essa atividade física é uma das preferências na plataforma fitness, sendo o segundo exercício físico mais procurado no Brasil, atrás apenas para a musculação.



Porém, para além do sucesso estético, a atividade também oferece diversos benefícios. É o que afirma Mariana Michelin, especialista técnica da Bio Ritmo, rede de academias premium, que esclarece as principais dúvidas relacionadas à prática.

O que é o pilates?

Criado pelo alemão Joseph Pilates na década de 1920, o método é baseado em movimentos controlados que trabalham força, flexibilidade, equilíbrio e consciência corporal. A prática pode ser realizada no solo (pilates de solo) ou com equipamentos específicos (pilates com aparelhos), como reformer e bolas, sempre com foco na harmonização dos movimentos e na prevenção de lesões.

Quem pode praticar?

Uma característica peculiar do Pilates é sua versatilidade, permitindo adaptações para diferentes perfis. A modalidade é indicada para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, incluindo idosos, gestantes e atletas. Por ser de baixo impacto, é uma opção interessante para quem busca um exercício seguro e eficaz na recuperação de lesões ou na prevenção de problemas posturais.

Principais benefícios do Pilates

Melhora da postura: a prática fortalece os músculos estabilizadores da coluna, ajudando na correção postural e na prevenção de dores crônicas;



Aumento da flexibilidade: os exercícios promovem alongamento muscular e maior mobilidade articular, reduzindo o risco de lesões;



Fortalecimento do core: o Pilates trabalha profundamente a região abdominal, lombar e glúteos, contribuindo para um maior controle corporal e estabilidade;



Redução do estresse: a combinação de movimentos fluidos com respiração controlada auxilia no relaxamento e na diminuição da ansiedade;



Prevenção de lesões: a melhora da consciência corporal e do equilíbrio muscular evita sobrecargas articulares e posturas inadequadas no dia a dia.

Pilates e musculação: a dupla perfeita?

Sim. Enquanto o Pilates desenvolve mobilidade, estabilidade e fortalecimento do core, a musculação potencializa a força e a resistência muscular. A combinação das duas práticas traz equilíbrio ao corpo, prevenindo lesões e melhorando a performance em diversos esportes. Juntos, eles formam um treino completo, promovendo saúde, estética e qualidade de vida.

Pilates no solo ou na máquina: qual escolher?

Ambas as modalidades oferecem benefícios incríveis, mas com diferenças importantes. O Pilates de máquina utiliza equipamentos com molas que auxiliam ou desafiam os movimentos, proporcionando mais controle e variação de intensidade. Já o Pilates solo trabalha com o peso do próprio corpo, exigindo maior ativação do core e equilíbrio, assim a escolha ideal depende dos seus objetivos e necessidades.

“A chave para aproveitar todos os benefícios do Pilates está na execução correta dos movimentos e na consistência da prática. Com acompanhamento adequado, é possível notar melhorias significativas na postura, na mobilidade e no bem-estar geral”, destaca Mariana.

Website: https://www.bioritmo.com.br/