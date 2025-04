Prosegur Security anuncia transição de liderança: Ty Stafford é nomeado presidente executivo; Daren Lopez é nomeado diretor-executivo

A Prosegur Security, líder global em serviços de segurança e soluções baseadas em tecnologia, tem o orgulho de anunciar uma transição estratégica de liderança para apoiar a próxima fase de crescimento e inovação da empresa. A partir de 24/04/25, Ty Stafford assumirá a função de presidente executivo, enquanto Daren Lopez, atualmente o diretor de Operações, se tornará o diretor-executivo da empresa.

Prosegur Security is excited to announce a key leadership transition that marks the next phase of growth and innovation at Prosegur. Ty Stafford has been appointed Executive Chairman, where he’ll continue to shape our long-term strategy and mentor the next generation of leaders. Daren Lopez, a seasoned industry expert and our current COO, has been named Chief Executive Officer. With more than 30 years of leadership experience, Daren is ready to build on our strong foundation and lead us into the future. Please join us in celebrating Ty’s incredible contributions and welcoming Daren into his new role as we continue to grow, innovate, and protect what matters most.