Lançamento do primeiro sistema de classificação de baixo carbono do mundo para cimento e concreto

A Global Cement and Concrete Association (GCCA) anunciou o lançamento do Sistema de Classificação de Baixo Carbono (LCR) para Cimento e Concreto - um sistema mundial de classificação transparente e pioneiro que irá permitir que cimento e concreto sejam identificados com base em suas pegadas de carbono. O sistema de classificação foi criado para ajudar os clientes a priorizar a sustentabilidade ao selecionar materiais de construção com uso de uma escala clara e intuitiva de AA a G.

GCCA Low Carbon Ratings for Cement and Concrete

Inspirado em esquemas de avaliação bem conhecidos, como os Certificados de Desempenho Energético da UE e o Sistema de Classificação Energética Residencial dos EUA, o LCR oferece uma ferramenta simples, transparente e adaptável que ajuda construtores, arquitetos, governos, planejadores e consumidores de todo o mundo a fazer escolhas mais informadas e sustentáveis.

Thomas Guillot, Chefe Executivo da GCCA, disse: "Cimento e concreto são os alicerces da vida moderna, desde os edifícios em que vivemos e trabalhamos, até estradas que percorremos e a infraestrutura que mantém a água limpa e a energia ecológica. À medida que a demanda mundial por construção sustentável cresce, a necessidade de maior transparência quantoàpegada de carbono dos materiais de construção é mais crucial do que nunca."

"Nosso sistema de classificação de baixo carbono apoia práticas de aquisição mais sustentáveis ??e irá capacitar toda a cadeia de valor para acelerar a descarbonização."

O sistema de classificação foi criado para ser facilmente reconhecível, tendo um gráfico visual simples que indica claramente a classificação de um produto. O sistema de classificação de carbono para cimento e concreto proporciona consistência e comparabilidade. Os países podem adotar as classificações mundiais como estão ou adaptá-las caso a contabilização local de carbono seja diferente das normas internacionais.

Riccardo Savigliano, Chefe da Unidade de Sistemas Energéticos e Descarbonização da UNIDO, disse: "Este é um grande passo rumoàharmonização das definições mundiais de cimento e concreto de baixa emissão como suporteàdescarbonização."

Com notáveis projetos de construção ??já demonstrando o uso de cimento e concreto com baixa emissão de carbono, o setor está fazendo avanços importantes. O lançamento deste sistema mundial de classificação representa mais um marco no caminho a uma maior sustentabilidade.

Marlène Dance, Especialista em Descarbonização e Design Sustentável da Bouygues Bâtiment International, disse: "Acreditamos que um sistema de classificação de carbono consistente a nível mundial, adotado por todos os países e utilizado por todos os fornecedores de concreto, seria um divisor de águas."

"Consideramos muito valiosa uma ferramenta simples e fácil de usar, feita sob medida para equipes de construção. Ela irá ajudar a capacitar nossas equipes de obra a entender e gerenciar melhor a pegada de carbono do concreto que utilizam."

O Sr. Guillot acrescentou: "Com este sistema de classificação em vigor, governos, formuladores de políticas e o setor privado agora podem priorizar cimento e concreto com menor teor de carbono no processo de aquisição, o que, por sua vez, irá estimular ainda mais o foco da indústria na descarbonização destes materiais de construção essenciais."

Nota aos editores

O sistema de classificação foi criado para ser utilizado com Declarações Ambientais de Produto (EPDs), que, por definição, são verificadas por terceiros.

O sistema de classificação utiliza definições numéricas em unidades de equivalente de dióxido de carbono incorporado por tonelada de cimento e por metro cúbico de concreto (ECO2e/m³), também conhecido como Potencial de Aquecimento Global (GWP), calculado conforme as normas das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). Estas definições de produto para emissões "de baixo carbono" e "próximas a zero" foram inspiradas nas definições de produção de cimento da Agência Internacional de Energia e no Roteiro da Indústria de Cimento e Concreto da GCCA 2050 para Concreto com Zero Emissão Líquida.

O sistema de classificação de cimento da GCCA pode ser adotado e aplicado em diversos países. A Alemanha já fornece um exemplo prático. O Ministério Federal Alemão para Assuntos Econômicos e Ação Climática e a VDZ (Associação Alemã de Cimento) desenvolveram um sistema totalmente alinhado com o sistema da GCCA, que já está implementado.

A GCCA trabalhou com a Iniciativa Ministerial de Descarbonização Industrial Profunda (IDDI) e partes interessadas para criar um conjunto de definições aplicáveis ??para concreto a nível mundial. Estas definições estão prontas para uso na grande maioria dos países. Se um país tiver uma prática diferente para contabilização de carbono do produto, a adaptação das classificações pode ser feita. Isto já foi concluído no Reino Unido.

As classificações de cimento e concreto da GCCA podem ser utilizadas com linhas de base e metas nacionais e locais para dar suporte a aquisições de baixo carbono.

