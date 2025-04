Boomi World 2025: acelerando o que há de mais moderno em IA, integração e empresa conectada

Convidados especiais Tara Davis-Woodhall e Hunter Woodhall O Boomi dá as boas-vindas a Tara Davis-Woodhall e Hunter Woodhall como palestrantes convidados especiais. Convidados especiais Tara Davis-Woodhall e Hunter Woodhall O Boomi dá as boas-vindas a Tara Davis-Woodhall e Hunter Woodhall como palestrantes convidados especiais. Tara (25) fez história ao ganhar a medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e permaneceu invicta nos últimos dois anos. Ela é bicampeã olímpica, classificada em primeiro lugar no mundo, e conquistou os títulos de campeã mundial de 2024, campeã nacional dos EUA de 2023 e 2024. Conhecida como “America’s Cowgirl”, os icônicos chapéus e botas de cowboy e a personalidade contagiante de Tara fizeram dela a favorita dos fãs dentro e fora do campo. Ela também é treinadora assistente de atletismo em Kansas State. Como ex-atleta da Divisão 1 da NCAA na Universidade do Texas, Tara se tornou quatro vezes All-American, quebrou dois recordes da NCAA e ganhou o título de quebradora de dois recordes na mesma semana. Hunter (25) é três vezes paraolímpico e medalhista de ouro em 2024, redefinindo o que significa ser um atleta e empresário. Ele ganhou cinco medalhas paraolímpicas e detém o recorde americano dos 100m e 400m (T62). Nascido com hemimelia fibular, Hunter teve as duas pernas amputadas abaixo dos joelhos aos 11 meses de idade. Desafiando todas as probabilidades, ele se tornou o primeiro amputado duplo a ganhar uma bolsa de estudos da Divisão 1 da NCAA, competindo pela Universidade de Arkansas e tornando-se quatro vezes All-American.

A partir de 12 de maio, o Boomi World oferecerá cursos opcionais de certificação e Pre-Conference Training (formação préviaàconferência) de um e dois dias, com sessões que abrangem os vários serviços da Boomi Enterprise Platform, incluindo integração, arquitetura de tempo de execução, gerenciamento de API, gerenciamento de IA e gerenciamento de dados. Realizada em 13 de maio, a Boomi Partner Summit oferece aos parceiros uma visão exclusiva do futuro do ecossistema Boomi. Os parceiros terão uma visão exclusiva dos próximos anúncios e obterão acesso a recursos de entrada no mercado projetados para impulsionar o crescimento e, ao mesmo tempo, ajudar os clientes a eliminar a complexidade por meio da integração e da automação inteligentes.