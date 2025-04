Diligent revela AI Risk Essentials para acelerar gestão de riscos e elevar governança

Diligent, a empresa líder em SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), anunciou hoje o Diligent AI Risk Essentials (AI Risk Essentials), uma nova solução criada para iniciar e intensificar o programa de gestão de riscos corporativos (ERM) de uma organização. Com base em dados de risco de referência dos formulários SEC 10-K, o AI Risk Essentials pode ser implementado em menos de uma semana, permitindo que os profissionais de GRC se preparem imediatamente para discussões a nível de diretoria, identifiquem riscos com rapidez, conduzam avaliações de risco, implementem estratégias de mitigação e monitorem o progresso.

O AI Risk Essentials se baseia no histórico de inovação em IA da Diligent, incluindo o lançamento do GovernAI, um conjunto de recursos baseados em IA dentro da Plataforma Diligent One criada para otimizar os fluxos de trabalho de governança e risco, que poupa tempo valioso para conselhos, executivos e profissionais jurídicos, enquanto garante os mais altos níveis de segurança e uso responsável de IA.

Com mais de 77% dos diretores relatando que seu conselho discute regularmente novos riscos e implicações para a empresa, a demanda por melhores dados de referência e soluções de gestão de riscos está aumentando. O AI Risk Essentials oferece às organizações acesso a mais de 120.000 riscos dos formulários SEC 10-K, permitindo que comparem facilmente com seus pares, identifiquem potenciais pontos cegos e agilizem a criação de seu registro de riscos.

"Aproveitar soluções avançadas com tecnologia de IA, como o Diligent AI Risk Essentials, permite que as organizações não apenas identifiquem e avaliem com rapidez estas incertezas, mas também comparem estrategicamente seus riscos com os padrões do setor", disse Michael Rasmussen, Analista de GRC, Influenciador e Especialista de GRC 20/20. "Integrar estes conhecimentosàtomada de decisões capacita os líderes a mitigar riscos de modo proativo, alinhar seus programas de ERM com objetivos estratégicos e, por fim, impulsionar a resiliência e a agilidade para alcançar suas metas organizacionais."

A necessidade de uma solução ERM sofisticada e baseada em IA é mais urgente do que nunca, com apenas 32% das organizações caracterizando suas práticas de supervisão de riscos como maduras ou robustas, e muitas ainda dependendo de ferramentas manuais, como planilhas. O AI Risk Essentials, além de outros recursos de IA na Plataforma Diligent One, oferece às equipes:

Dados de referência e identificação de risco com tecnologia de IA: Fornecem um ponto de partida abrangente para gestão de risco eficaz mediante sugestões de avaliação comparativa assistidas por IA com uso de dados de risco SEC 10-K.

Fornecem um ponto de partida abrangente para gestão de risco eficaz mediante sugestões de avaliação comparativa assistidas por IA com uso de dados de risco SEC 10-K. Avaliações de risco simplificadas: Permitem a cooperação com os proprietários de riscos para definir o impacto e a probabilidade de riscos estratégicos, garantindo uma compreensão precisa da exposição ao risco.

Permitem a cooperação com os proprietários de riscos para definir o impacto e a probabilidade de riscos estratégicos, garantindo uma compreensão precisa da exposição ao risco. Planos simplificados de mitigação de riscos: Simplificam a mitigação de riscos ao consolidar todas as informações essenciais, garantindo visibilidade e responsabilidade claras.

Simplificam a mitigação de riscos ao consolidar todas as informações essenciais, garantindo visibilidade e responsabilidade claras. Um mapa de calor de risco interativo: Permite que os usuários visualizem a gravidade do risco, obtenham informações processáveis e ajudem a priorizar seu foco estratégico.

Permite que os usuários visualizem a gravidade do risco, obtenham informações processáveis e ajudem a priorizar seu foco estratégico. Acesso àbiblioteca de educação e modelos da Diligent: Inclui uma ampla gama de recursos de conselhos, executivos e jurídicos, junto com a recém-lançada Certificação RM, elaborada para promover melhores práticas, a fim de aumentar a maturidade de riscos e desenvolver a alfabetização em riscos.

"O volume e a complexidade da gestão de riscos aumentaram exponencialmente nos últimos cinco anos, mas a maioria das organizações é prejudicada por diferentes níveis de maturidade em riscos, recursos e ferramentas inadequadas", disse Scott Bridgen, Diretor Geral de Risco e Auditoria da Diligent. "Agora, ao aproveitar informações e recursos de avaliação comparativa baseados em IA, organizações de qualquer porte podem identificar, avaliar e mitigar riscos com rapidez. Profissionais de governança e risco podem efetivamente iniciar ou aprimorar um programa de gestão de riscos corporativos a tempo para a próxima reunião de conselho."

O AI Risk Essentials é um componente do conjunto de produtos de ERM em três níveis da Diligent, que recebeu elogios de empresas analistas renomadas como Forrester, Gartner e IDC. O conjunto de produtos de ERM oferece uma gama de soluções que se adaptam às necessidades dos clientesàmedida que amadurecem e exigem soluções de ERM mais avançadas. Para mais informações sobre o Diligent AI Risk Essentials, acesse: https://www.diligent.com/products/ai-risk-essentials.

A Diligent irá realizar sua primeira Cúpula Virtual de Inovações em IA na quarta-feira, 30 de abrilpara mostrar como a IA está transformando governança, risco e conformidade. Os participantes irão ouvir especialistas e aprender as melhores práticas para aperfeiçoar a tomada de decisões e fortalecer a resiliência organizacional com uso de IA. Registre-se agora em: https://www.diligent.com/resources/events/ai-virtual-summit

Sobre a Diligent

A Diligent é a empresa líder em SaaS de governança, risco e conformidade (GRC), capacitando mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselho a elevar a governança e esclarecer riscos. A Plataforma Diligent One oferece aos profissionais,àalta diretoria e ao conselho uma visão consolidada de toda a sua prática de GRC, para que possam gerenciar riscos de modo mais eficaz, desenvolver maior resiliência e tomar melhores decisões com mais rapidez. Saiba mais em diligent.com.

Siga a Diligent no LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250423050633/pt/

Mídia

Michele Steinmetz

Diretora Sênior de Comunicações na Diligent

+1-215-817-5610

msteinmetz@diligent.com