MSCI expande kit de ferramentas de ativos privados com lançamento de índices que rastreiam empresas financiadas por capital de risco

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) lançou dois Índices MSCI All Country Venture-Backed Private Company, reforçando o compromisso da empresa em capacitar investidores com informações claras e transparentes sobre a rentabilidade de ativos privados a nível mundial. Com estes índices, a MSCI aplica décadas de experiência em criação de índices para calcular a rentabilidade de ações de empresas privadas financiadas por capital de risco com base em dados de transações no mercado secundário.

Empresas privadas que recebem financiamento de investidores de capital de risco operam com frequência em setores de alto crescimento, impulsionados pela tecnologia, as quais vêm atraindo crescente interesse de investidores e gestores de patrimônio nos últimos anos. Embora estas empresas não negociem em bolsas centralizadas, os mercados secundários fora de bolsa desempenham um importante papel ao oferecer liquidez e facilitar a descoberta de preços.

As empresas financiadas por capital de risco estão se mantendo privadas por períodos mais longos, com o número de empresas com cotação pública nos EUA caindo quase pela metade entre 1996 e 2022.1 O número de empresas privadas financiadas por capital de risco com avaliações de mais de US$ 1 bilhão também cresceu dez vezes na última década.2 Estas tendências fizeram crescer simultaneamente a classe de ativos e expandiram a disponibilidade de dados de preços com base no mercado, permitindoàMSCI desenvolver o Índice MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted e o Índice MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage.

Grandes empresas privadas financiadas por capital de risco em todo o mundo com atividade no mercado secundário podem ser elegíveis para inclusão nos índices. Para criar e calcular os índices, a MSCI utiliza dados de mercado secundário provenientes das empresas especializadas Caplight e PM Insights. Ambas as empresas operam redes de corretoras colaboradoras para coletar e analisar dados de uma ampla gama de participantes do mercado. Ao aproveitar estes dados do mercado secundário, a MSCI aplica uma metodologia baseada em regras e orientada por pesquisa, com foco na atividade de negociação, tamanho e outros parâmetros.

Estas duas novas soluções de índice são as primeiras oferecidas pela MSCI que buscam medir a rentabilidade dos mercados privados no nível da empresa.

"Com o crescente interesse dos investidores nos mercados privados, dados de alta qualidade e medições de rentabilidade consistentes e independentes de empresas privadas e fundos são cruciais para todo o ecossistema de investimentos", disse Jana Haines, Chefe de Indices na MSCI. "Os índices MSCI All Country Venture-Backed Private Company são uma ferramenta em um crescente conjunto de soluções criadas para ajudar os investidores a medir a rentabilidade, identificar oportunidades e integrar capital privado e dívida privada em portfólios com maior clareza e confiança."

Além destas novas ofertas, a MSCI também calcula os Índices MSCI Private Capital. Lançados em julho de 2024, os Índices MSCI Private Capital oferecem rentabilidade a nível de fundos de capital fechado. São compostos por um amplo universo de fundos de capital privado com mais de US$ 11 trilhões em capitalização.

