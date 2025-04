Textron Aviation eleva nível de desenvolvimento da força de trabalho com um moderno Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional

A Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que seu novo Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional está completo e em pleno funcionamento, atendendo a potenciais, atuais e futuros funcionários da Textron Aviation. Estrategicamente localizado no campus de East Wichita da empresa, este moderno centro expande a área de treinamento para mais de 75.000 pés quadrados e oferece uma experiência de alto padrão aos funcionários durante os processos de candidatura, contratação, integração e treinamento.

"O Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Textron Aviation é um importante investimento para formar a próxima geração de talentos profissionais, suporte e fabricação de aeronaves", disse Ron Draper, Presidente e Diretor Executivo. "Recrutar, contratar e treinar uma força de trabalho de primeiro nível é vital para nossa capacidade de oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes."

O Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional é dividido em quatro zonas diferentes para dar suporte a candidatos e funcionários em suas jornadas de contratação e treinamento.

Zona de Carreira

A Textron Aviation está contratando ativamente e recebe candidatos sem hora marcada no saguão da Zona de Carreira do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional. Recrutadores dedicados oferecem suporte personalizado aos candidatos em potencial em cada etapa, desde a assistência para elaborar um currículo até a busca de vagas e candidatura ao emprego. O horário de atendimento ao público é das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, com horário estendido até as 18h às quartas-feiras.

Zona de Pré-Emprego

Os processos de pré-emprego são realizados no local, possibilitando um local exclusivo para que novos funcionários concluam de modo conveniente a integração, os testes de WorkKeys e o treinamento de novos contratados.

Zona de Aprendizagem

As salas de treinamento profissional e técnico são totalmente equipadas para desenvolver as habilidades dos funcionários. Além da aprendizagem em sala de aula, o hangar da baía oeste conta com uma planta de produção simulada, que prepara mecânicos recém-contratados com incomparável experiência prática. Com oito semanas de treinamento e suporte, este modelo líder no setor foi criado para dotar funcionários iniciantes na indústria aeronáutica com o conhecimento técnico necessário a uma transição tranquila para funções permanentes, com maior confiança e produtividade.

Zona para Criar, Construir e Voar

O espaço dedicado ao ensino fundamental e médio, destinado a desenvolver o interesse precoce pela aviação como carreira, oferece atividades práticas adequadasàidade para envolver alunos e educadores, ao despertar a curiosidade e a paixão pela indústria da aviação. Os alunos podem explorar a alegria de voar interagindo com um icônico simulador do Cessna Skyhawk 172, a principal aeronave de treinamento do mundo.

"Somos apaixonados por criar ambientes onde funcionários atuais e futuros possam se inspirar e prosperar", disse Maggie Topping, Vice-Presidente Sênior de Recursos Humanos e Comunicações. "O Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional está equipado com a mais recente tecnologia, a fim de oferecer ambientes realistas para cenários de treinamento que imitam a realidade de nossas operações de fabricação, preparando nossos funcionários para o sucesso desde o primeiro dia."

Este projeto de mais de US$ 40 milhões é parte do enfoque multifacetado da Textron Aviation para desenvolver a força de trabalho de primeiro nível da empresa, com foco em atividades contínuas de desenvolvimento de habilidades, certificação e desenvolvimento de talentos. Em reconhecimentoàimportância da aviação para o estado, o Kansas concedeuàTextron Aviation US$ 3.325.000 para uma parte da construção das instalações, como parte do programa 'Aviation Learning Opportunities & Funded Training' (ALOFT) (Oportunidades de Aprendizagem em Aviação e Treinamento Financiado). O projeto contou com o apoio de fornecedores e empreiteiros de Wichita, incluindo a SPT Architecture, a Conco Construction e a Professional Engineering Consultants (PEC).

Os candidatos são incentivados a se uniràequipe da Textron Aviation, ao explorar as vagas de emprego atuais em txtav.com/careers ou visitando o Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional na Suite 400, 293 S. Greenwich Rd, Wichita, Kansas 67206.

