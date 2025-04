Brazil Potash Amplia Conselho Consultivo Com a Nomeação de Marcelo Lessa, Ex-Executivo da IFC/Banco Mundial e Bunge Ltda.

MANAUS, Brasil, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: Gro), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto crítico de mineração de potássio mineral, o Projeto Autazes, anunciou hoje a nomeação de Marcelo Lessa para seu conselho consultivo. O Sr. Lessa tem mais de 30 anos de experiência executiva em finanças agrícolas, estratégias de investimento e transformações operacionais em toda a América Latina e África, incluindo 16 anos na International Finance Corporation (IFC)/Banco Mundial.

"A extensa experiência de Marcelo com as IFIs e sua profunda experiência em finanças agrícolas tornam ele uma adição inestimável ao nosso conselho consultivo", disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "Seu conhecimento de financiamento internacional e histórico comprovado de obtenção de financiamento para grandes projetos agrícolas e de infraestrutura serão cruciais para o avanço da nossa estratégia de financiamento de construção do Projeto Autazes."

Durante seu mandato na IFC/Banco Mundial (1994-2010), o Sr. Lessa liderou mais de US $ 400 milhões em investimentos em agronegócio e infraestrutura, catalisando projetos sustentáveis e promovendo inovações em energia renovável em mercados emergentes. Como CFO da Bunge Ltda no Brasil ele supervisionou as finanças da maior empresa de Agronegócio do país. Mais recentemente, ele atuou como CEO do Grupo Copeval SA, o maior distribuidor de insumos agrícolas do Chile, onde aumentou a receita da empresa em 50% por meio de crescimento orgânico e transformação financeira abrangente.

"É uma honra fazer parte do conselho consultivo da Brazil Potash neste momento crucial para o desenvolvimento da Empresa", disse Marcelo Lessa. "A Brazil Potash oferece uma oportunidade fundamental para o fortalecimento da produção agrícola no Brasil e da segurança alimentar global, particularmente vital durante esse período em que ~50% do potássio do mundo vem de países sancionados ou em guerra. Vou utilizar minha experiência para ajudar a garantir o financiamento de longo prazo necessário para concretizar este projeto estratégico."

O Sr. Lessa se junta ao distinto conselho consultivo da Brazil Potash, presidido por Stan Bharti, que inclui:

Kátia Abreu – Ex-Ministra da Agricultura e Senadora do Brasil

Luis Adams – Ex-Procurador-Geral da República

Helio Diniz – Fundador da Brazil Potash

Maria Claudia Guimarães – Ex-Diretora Executiva do Bank of America Merrill Lynch no Brasil

Cidinho Santos – Ex-senador de Mato Grosso (maior região agrícola do Brasil)

William Steers – Ex-Diretor da Petro Rio S.A. e Docas Investimentos S.A. Brasil

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-Americana: Gro) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois tem uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o desenvolvimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo nas suas próprias terras. O potássio produzido será transportado principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interno em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores agricultores e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio do Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida internamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio e, ao mesmo tempo, mitigar aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Declarações de Previsão

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos deste press release são consideradas de previsão que se baseiam em razoáveis expectativas, estimativas e previsões da Empresa, válidas até a data deste comunicado. As palavras “planeja”, “espera” ou “não espera”, “é esperado”, “orçado”, “programado”, “estimativas”, “previsões”, “pretende”, “antecipa” ou “não antecipa”, ou “acredita”, ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “possam”, “talvez” ou “serão tomadas”, “ocorrem” ou “serão alcançadas”, e expressões semelhantes identificam declarações de previsão. As declarações de previsão incluem, sem limitação, declarações sobre o conselho consultivo da Brazil Potash, as funções e a experiência dos membros do conselho consultivo, o status do projeto da Empresa, a regulamentação governamental e a regulamentação ambiental. As declarações de previsão têm necessariamente por base uma série de estimativas e conjecturas que, embora consideradas razoáveis pela Empresa na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a substanciais incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas. A Empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações de previsão, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor não deve depositar confiança indevida em uma declaração de previsão.

