Armstrong traz soluções de energia térmica ao Brasil

A Armstrong International, global em soluções de eficiência energética térmica, está atenta ao potencial do Brasil de liderar a transição energética e ser exemplo de como as indústrias podem unir eficiência e sustentabilidade. Por isso, a empresa anunciou, recentemente, a expansão de suas operações para o Brasil, com a abertura de um novo escritório e centro de distribuição em São Paulo. A decisão da companhia de estabelecer uma presença física no país está alinhada à estratégia da Armstrong de melhor atender aos seus clientes em mais de 100 países ao redor do mundo, buscando oferecer suporte direto aos clientes brasileiros para um acesso mais rápido a produtos e serviços especializados.

Com diversas empresas buscando alternativas para reduzir suas emissões de carbono e atingir a meta de emissões líquidas zero, a Armstrong, que tem mais de 125 anos de história e ampla experiência em soluções térmicas de alta eficiência energética, chega ao Brasil com o objetivo de apoiar a transformação das indústrias que utilizam energia térmica.

"A descarbonização não pode ser encarada apenas como um dever, mas sim como uma estratégia inteligente para redução de custos e aumento da eficiência. Nossa ferramenta para monitoramento, medição e documentação inteligentes de sistema de vapor e água quente, a SAGE®, por exemplo, tem potencial de obter economias globais de mais de US$ 5.9 bilhões em perdas de vapor por ano, além da redução de mais de 9 bilhões de quilos de CO² emitidos ao redor do mundo", afirma José Alberto Valença, diretor-geral da Armstrong International no Brasil.

Processos industriais e sistemas de resfriamento emitem uma grande quantidade de calor que, atualmente, está sendo desperdiçada. As tecnologias Circular Thermal® e de bomba de calor da Armstrong capturam esse calor desperdiçado para reutilização dentro da fábrica para a produção, visando um gerenciamento mais eficiente do ciclo de energia. Essa abordagem pode impactar diretamente na produtividade industrial, reduzindo custos com combustível e tornando as operações mais sustentáveis.

“O Brasil, sendo o maior país da América do Sul e com grande potencial para liderar a transição energética global, oferece um ambiente propício para a inovação e adoção de soluções de energia limpa. Estamos confiantes de que nossa presença no país ajudará a fortalecer ainda mais essa mudança, oferecendo mais de um século de experiência e conhecimento em gestão de utilidades térmicas”, destaca Luiz Ramos e Silva, diretor administrativo financeiro no Brasil.

O escritório da Armstrong em São Paulo atenderá a uma ampla variedade de setores, incluindo alimentos e bebidas, farmacêutico, refinarias, agronegócio e ração animal. Sua equipe local busca para diagnosticar ineficiências, identificar oportunidades de melhoria e implementar soluções que otimizem o uso de energia, reduzam desperdícios e promovam a sustentabilidade.

Website: http://www.armstronginternational.com.br