Cashback vira padrão em marketplaces bancários

Em 2015, o comércio eletrônico brasileiro ainda dava seus primeiros passos rumo à consolidação. Naquele ano, as vendas on-line representavam apenas cerca de 3,3% do total do varejo nacional, evidenciando um amplo espaço para crescimento e inovação no setor. Foi nesse cenário promissor que surgiu a GETMORE, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções em cashback no Brasil.

Inspirada em modelos internacionais, a proposta da GETMORE consistia em aproximar consumidores e grandes varejistas, por meio de uma plataforma digital que oferecia acesso a ofertas e devolução de parte do valor gasto em forma de cashback. A empresa passou a operar com grandes parceiros como Magalu, Netshoes e Casas Bahia. A experiência do usuário era simples: ele via as promoções na plataforma da GETMORE, era direcionado para o site da loja escolhida, fazia a compra normalmente e, depois que a transação era confirmada, recebia de volta uma parte do valor pago.

Com o passar do tempo, foram identificadas limitações operacionais no modelo B2C, como a exigência de valor mínimo para saque e os custos associados a transferências bancárias. Em resposta, foi estruturado um modelo B2B2C direcionado a instituições financeiras com o objetivo de utilizar o cashback como mecanismo de fidelização.

Integração com instituições financeiras

O Banco Next, vinculado ao Bradesco, foi o primeiro a incorporar o modelo white label da GETMORE. A adesão do público indicou uma demanda por soluções integradas aos canais digitais bancários. A funcionalidade foi implementada diretamente no aplicativo da instituição, eliminando etapas do processo e reduzindo custos de aquisição de usuários.

Após a adoção pelo Next, outras instituições como Credicard, Bradesco Prime e Santander também passaram a utilizar a solução. Em 2017, o modelo já operava em diferentes marketplaces bancários.

Simultaneamente, outras empresas do setor financeiro passaram a desenvolver soluções próprias. O Banco Inter, por exemplo, lançou uma plataforma integrada ao seu ecossistema, com o objetivo de aplicar dados de comportamento na oferta de benefícios personalizados. A ação visava ampliar a base de clientes e consolidar o canal de relacionamento digital.

A adesão das instituições financeiras ao modelo reforçou uma tendência que, em 2024, se consolidou: cerca de 75% dos consumidores já realizavam compras em marketplaces integrados aos apps bancários, motivados por cashback (38%) e conveniência (37%). Ou seja, o que começou como inovação virou padrão. A experiência desenhada pela GETMORE, virou referência para o setor.

Expansão para novos segmentos e criação da LiHai

O número médio de aplicativos financeiros utilizados pelos brasileiros, caiu de 4,5 (em 2021) para 3,7 em 2024. E 98% dos consumidores usam apenas um ou dois apps com frequência. O mercado está saturado — e a disputa não é mais por presença, mas por relevância contínua.

É nesse contexto que nasce a LiHai: com o propósito de ajudar marcas a se tornarem a primeira escolha dos seus clientes. Em um ecossistema onde todos oferecem cashback e conveniência, o diferencial passa a ser quem cria conexões duradouras e personalizadas com base em dados reais.

Com o amadurecimento das soluções oferecidas, novas frentes de atuação foram estruturadas. A experiência anterior contribuiu para a criação da LiHai, empresa voltada à implementação de ecossistemas de fidelização com foco em tecnologia, dados e estratégias de engajamento.

Entre os projetos conduzidos, destaca-se a parceria com a Ultragaz, que buscava reformular seu programa de relacionamento com revendedores. A iniciativa foi desenvolvida a partir de conexões realizadas em ecossistemas como INOVABRA, Cubo Itaú e VISA.

Então, foi criado o Projeto Lapidar, programa baseado em gamificação e voltado à adoção de boas práticas comerciais. O mesmo envolveu integrações com sistemas como Salesforce e SAP, além da criação de mecanismos de incentivo vinculados ao comportamento de compra das revendas. Os resultados incluíram aumento na regularidade de compras e maior utilização da plataforma pelos parceiros comerciais.

Características técnicas da solução

A solução da LiHai opera com arquitetura multicanal e oferece compatibilidade para integração com plataformas como Shopify, Vtex e SAP. A estrutura suporta coleta e análise de dados em tempo real, com mecanismos que permitem ajustes automatizados em campanhas com base em parâmetros derivados do comportamento dos usuários. O modelo de contratação é estruturado de forma modular, sem pacotes pré-definidos ou cobranças adicionais que não estejam explicitamente descritas.

Resultados observados

Foram observados, nos projetos implementados ao longo dos anos, os seguintes efeitos:

- Maior frequência de acesso a canais digitais das instituições financeiras;

- Aumento no uso de produtos financeiros por clientes ativos;

- Crescimento da receita a partir de comissões e estratégias de venda cruzada;

- Ampliação da visibilidade institucional entre usuários;

A transição de um modelo baseado exclusivamente em cashback para um ecossistema de fidelização, demonstra a capacidade de adaptação das soluções às demandas de diferentes setores. A atuação da GETMORE e, posteriormente, da LiHai evidencia a aplicação de recursos tecnológicos e analíticos, no desenvolvimento de estratégias voltadas à retenção e ao relacionamento com usuários.



A LiHai segue desenvolvendo soluções baseadas em dados, integração sistêmica e aplicação de metodologias estruturadas, com foco na criação de jornadas de relacionamento personalizáveis e adaptáveis ao contexto do mercado nacional.



A jornada iniciada pela GETMORE, contribuiu para uma mudança de paradigma no setor financeiro e de fidelização. Na sequência, a LiHai passou a direcionar esforços para a construção de estratégias orientadas por dados, voltadas à principalidade das empresas — aspecto que se apresenta como prioridade em setores diversos, como bancos, varejo, telecomunicações, farmácia e beleza.

Website: https://lihai.com.br/