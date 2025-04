Barrichello amplia atuação internacional com parceria

O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello acaba de renovar sua colaboração estratégica com a SOFTSWISS, empresa global de tecnologia, e seguirá atuando como Diretor Não Executivo para a América Latina. A parceria, iniciada em abril de 2024, se mostrou decisiva para fortalecer a presença da marca na região. Ao longo do último ano, Barrichello participou de eventos, ações institucionais e iniciativas sociais, com foco na construção de conexões genuínas com públicos e comunidades locais.

Entre suas contribuições está o envolvimento na campanha Help Brazil, criada em resposta às enchentes no Rio Grande do Sul. A mobilização, que começou como uma ação emergencial, evoluiu para um compromisso contínuo com o acesso à água potável nas regiões afetadas.



“Nosso primeiro ano juntos mostrou como valores compartilhados podem gerar impacto real — para os negócios, para os mercados regionais e para as comunidades locais. Estou animado para levar essa parceria ainda mais longe”, declarou Barrichello.

O brasileiro também participa ativamente da série Excellence Talks, programa interno da empresa que promove a troca de experiências entre lideranças globais e os times da SOFTSWISS. Nesta nova fase, Barrichello continuará atuando em áreas estratégicas como representação institucional, relacionamento com o mercado e localização cultural. Sua participação mais recente foi como palestrante de abertura do SiGMA Americas 2025, realizado em São Paulo.

