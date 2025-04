Aqualung Carbon Capture encerra com sucesso primeira rodada de financiamento de 2025

A Aqualung Carbon Capture (“Aqualung”), líder pioneira em tecnologia de captura e separação de dióxido de carbono (CO2) por membrana, tem o prazer de anunciar o desfecho bem-sucedido da sua primeira rodada de financiamento. Essa rodada conta com o apoio do parceiro da Aqualung no Joint Development Agreement (JDA), um dos maiores fabricantes mundiais de membranas, além de outros investidores estratégicos, incluindo a Liquid Gas Equipment Ltd (LGE), de propriedade integral do Babcock International Group, a Tupras Ventures e a Delek Innovation, a CVC da Delek (US) Holdings.

Esse aumento de capital representa um feito muito importante na missão da Aqualung de se estabelecer como uma empresa líder em captura de carbono. Nos últimos quatro anos, as unidades piloto da Aqualung demonstraram com sucesso que sua solução inovadora de membrana de transporte facilitado não pressurizado é econômica e aplicável em vários setores, incluindo processamento de gás natural, fornos de cal e aplicações de transformação de resíduos em energia. Essas unidades continuarão sustentando a implementação comercial da solução da Aqualung em larga escala.

À medida que a Aqualung embarca na próxima fase de sua jornada, a atenção se centrará na ampliação comercial em colaboração com seus parceiros e partes interessadas. Por meio dessa transação, a Aqualung garantiu seu parceiro de desenvolvimento e fabricação em escala comercial, permitindo que a empresa se concentre em sua principal propriedade intelectual (PI) de revestimento de película fina e no desenvolvimento de projetos, cumprindo o substancial pipeline comercial da Aqualung. A capacidade comprovada do parceiro do JDA de aumentar significativamente a capacidade de fabricação, mantendo a alta qualidade a um baixo custo, será fundamental para a trajetória de crescimento da Aqualung.

Andrew Robbins, CEO da Aqualung, expressou seu entusiasmo com relação ao marco do financiamento: “Estamos muito empolgados com o desfecho da fase 1 de nossa rodada de capital com quatro investidores e parceiros industriais. Nossa tecnologia exclusiva sempre exigiu um fabricante de membranas em larga escala e é uma honra contar com uma parceria de classe mundial. Nossa missão de nos tornarmos a solução de baixo custo para o setor deu um passo importante e mal podemos esperar para concretizar nossas novas parcerias”.

A Aqualung tem o compromisso de fazer parcerias com lideranças industriais para desenvolver uma solução abrangente de captura e sequestro de carbono que seja economicamente viável em uma série de setores. Com esse financiamento, a Aqualung está pronta para fazer avanços significativos no setor de captura de carbono. Espera-se que a fase 2 da rodada de financiamento seja concluída em meados de 2025.

O BNP Paribas e a MaxEn Capital Advisors atuaram como consultores conjuntos da Aqualung nessa transação.

Para mais informações sobre a Aqualung, acesse: https://aqualung-cc.com/.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250423255406/pt/

Andrew Robbins, CEO da Aqualung Carbon Capture – andrew@aqualung-cc.com