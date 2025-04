Estratégias podem ajudar a conseguir os melhores benefícios na entrevista

Negociar salário e benefícios durante uma entrevista de emprego é uma etapa crucial do processo seletivo. Apesar de ser um tema desconfortável para muitos, pode ser necessário para alinhar as expectativas do candidato com as da empresa. De acordo com a Robert Half, apenas 37% dos profissionais afirmam negociar seus salários com frequência, enquanto 18% nunca realizaram esse tipo de negociação. Além disso, 44% relatam que evitam abordar o tema, mesmo em avaliações de desempenho.

Embora muitas pessoas sintam desconforto com esse tema, a negociação salarial é uma prática comum e esperada no mercado. Empresas muitas vezes esperam que o candidato faça essa abordagem, como apontado pelo Robert Half, e não negociar pode resultar em uma proposta abaixo das expectativas.

Além disso, um artigo publicado pela Forbes destaca que “a preparação prévia é determinante para o sucesso da negociação”, conforme afirma o especialista Breno Paquelet. Ele recomenda que os profissionais reflitam sobre suas prioridades de carreira, realizem pesquisas salariais para avaliar sua remuneração, escolham o momento mais propício e compreendam as restrições da empresa, além de mapear os potenciais tomadores de decisão.

Como entender o mercado

De acordo com o Glassdoor, se o candidato não conseguir desviar da pergunta relacionada à sua expectativa salarial, é imprescindível que ele saiba qual é a média salarial do cargo para o qual está se candidatando. Portanto, antes da entrevista, pode ser importante para o candidato pesquisar a faixa salarial do cargo para não fugir da realidade.

O portal Melhor RH mostra que a remuneração pode variar de acordo com a localização geográfica e o porte da empresa. Em cidades com maior custo de vida ou empresas de maior porte, os salários tendem a ser mais elevados. Por isso, pode ser útil considerar não apenas a média salarial, mas também outros fatores, como o custo de vida na região onde a empresa está localizada.

Consultando fontes como Glassdoor e Infojobs, o candidato pode obter uma visão mais clara sobre os salários praticados no mercado. Essas plataformas também fornecem informações sobre a cultura das empresas e o nível de satisfação dos funcionários, o que pode ser útil para avaliar a proposta.

O que considerar ao avaliar suas qualificações profissionais

Uma outra pesquisa da Robert Half enfatiza que destacar competências e experiências alinhadas às necessidades da empresa é crucial para uma negociação bem-sucedida. Quanto mais especializada for a formação e mais sólida for a trajetória profissional, maior será o valor agregado ao perfil do candidato, justificando uma remuneração mais competitiva.

Além disso, o portal Robert Half também menciona que habilidades comportamentais como comunicação, inteligência emocional, liderança e resolução de problemas são amplamente valorizadas pelos recrutadores e podem ser decisivas para a negociação salarial. Demonstrar essas competências de forma clara pode justificar uma pretensão salarial mais alta.

Outro ponto relevante mencionado pelo portal Curso Agora Eu Passo é que a atualização constante pode resultar em promoções e aumentos salariais, pois profissionais qualificados são frequentemente recompensados por suas habilidades e conhecimentos atualizados. Investir no aprimoramento de competências e acompanhar as tendências do setor aumenta as chances de obter melhores propostas salariais. Portanto, ao definir uma faixa de remuneração, é relevante considerar não apenas o histórico profissional, mas também o nível de qualificação e o impacto dessas habilidades no desempenho da função.

Como negociar com flexibilidade

Uma postagem feita na plataforma LinkedIn aponta que empresas que oferecem pacotes robustos de benefícios, como bônus, home office e previdência privada, podem estar menos dispostas a aumentar o salário diretamente. Nesses casos, negociar benefícios adicionais pode ser uma alternativa viável para atender às necessidades do candidato.

Outra postagem também do LinkedIn menciona que demonstrar flexibilidade durante a negociação salarial amplia as possibilidades de alcançar um equilíbrio entre remuneração e benefícios. A abertura para discutir diferentes formas de compensação, como bônus, comissões e oportunidades de desenvolvimento profissional, pode ser benéfica tanto para o profissional quanto para a empresa.

Qual deve ser a pretensão salarial no primeiro emprego



?De acordo com o portal Na Prática, para quem está ingressando no mercado de trabalho, definir a pretensão salarial pode ser um desafio. A plataforma recomenda pesquisar a média salarial da área desejada, conversar com pessoas que já estão empregadas e utilizar ferramentas como o Glassdoor para obter uma noção do quanto cada empresa paga em cada região e para cada tipo de profissional. Além disso, é importante considerar fatores como a possibilidade de aprendizado, crescimento profissional e benefícios oferecidos pela empresa. Ter expectativas realistas e estar aberto à negociação aumenta as chances de uma negociação bem-sucedida e facilita a conquista da primeira oportunidade.

Além disso, um currículo bem estruturado pode destacar habilidades, formações e projetos acadêmicos, compensando a falta de experiência formal. Existem ferramentas de criação de currículos que podem ajudar a estruturar um documento profissional e atrativo, aumentando as chances de conquistar a vaga ideal.

