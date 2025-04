IQM implementará o primeiro computador quântico supercondutor da Polônia

O primeiro computador quântico da Polônia, desenvolvido pela IQM Quantum Computers, líder mundial em computadores quânticos supercondutores, entrará em operação na Universidade de Ciência e Tecnologia de Breslávia (WUST) no segundo trimestre deste ano.

IQM Spark quantum computer

A instalação de um computador quântico full-stack é um feito crucial no avanço tecnológico do país. O computador quântico de 5 qubits, denominado “IQM Spark”, permitirá que a universidade lidere os trabalhos de pesquisa, principalmente no campo da Ciência da Computação.

O sistema também será disponibilizado para pesquisadores, doutorandos e estudantes de Ciência da Computação. Espera-se que alguns dos primeiros usuários que executarão seus programas no sistema sejam membros do clube de computação quântica qubit que funciona na universidade.

“Este é o primeiro computador quântico do nosso país e da Europa Oriental que utiliza a tecnologia de qubits supercondutores de baixa temperatura. O sistema oferecerá aos alunos da Polônia acesso direto ao computador quântico real para programação prática em computação quântica. Nosso objetivo é realizar pesquisas e formar especialistas em TI”, disse o professor Wojciech Bo?ejko da Faculdade de Tecnologia da Informação e Comunicação da WUST.

Após sua expansão para a Polônia no ano passado com um novo escritório, a IQM lançou iniciativas para apoiar o país na construção de um ecossistema de computação quântica sustentável. Entre elas estão a aceleração da adoção de soluções quânticas pelo mercado, colaborando com as principais partes interessadas e investindo em talentos locais.

O co-CEO da IQM Quantum Computers, Mikko Välimäki, destacou a importância do sistema para a Polônia: “Estamos orgulhosos de entregar o primeiro computador quântico do país para fortalecer sua posição como um centro líder em desenvolvimento quântico na Europa Central e Oriental, elevar a pesquisa e ter o potencial de transformar a ciência e a indústria modernas”.

Sylwia Barthel de Weydenthal, diretora comercial e diretora nacional da IQM no mercado da Europa Central e Oriental (CEE), acrescentou: “Com os pontos fortes profundamente arraigados da Polônia em física, matemática, engenharia e ciência da computação, a Polônia tem a base ideal para nutrir o talento local e promover uma nova geração de cientistas e engenheiros”.

A universidade planeja inaugurar o sistema no Centro de Redes e Supercomputação de Breslávia para o 30º aniversário do local.

Sobre a Universidade de Ciência e Tecnologia de Breslávia:

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Breslávia (Wroc?aw Tech) foi fundada em 1945, principalmente como resultado da participação da equipe acadêmica da extinta Universidade Técnica de Lviv (Ucrânia) e da Universidade Jan Kazimierz em Lviv (Ucrânia), que adaptaram os prédios destruídos da Escola Alemã de Tecnologia – Technische Hochschule.

Atualmente, há 20.288 alunos e 758 pessoas no departamento de Doutorado cursando seus programas de graduação sob a supervisão de mais de 2.296 professores acadêmicos nas 14 faculdades e três filiais da Wroc?aw Tech. Também temos 1.312 alunos estrangeiros de mais de 60 países do mundo inteiro.

Todos os anos, várias de nossas soluções técnicas originais, patentes, invenções e tecnologias usadas no setor obtêm proteção de patentes. Somente nos últimos 10 anos, foram concedidas 2.822 patentes e, nesse aspecto, estamos entre os líderes nacionais. A universidade possui 581 laboratórios educacionais, 407 laboratórios de pesquisa e oito laboratórios credenciados.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e ao hardware da IQM. A IQM conta com mais de 280 profissionais com escritórios no Colorado (EUA), Espoo (Finlândia), Itália, Munique (Alemanha), Madrid (Espanha), Paris (França), Singapura, Tóquio (Japão) e Varsóvia (Polônia).

