Momento é indicado para a retomada dos planos financeiros

O início do ano é marcado por uma sequência de gastos que, muitas vezes, comprometem o orçamento familiar e empresarial. Férias, Carnaval, contas sazonais, impostos como IPVA e IPTU e, mais recentemente, o feriadão da Semana Santa e Dia de Tiradentes, 21 de abril. Para muitas famílias significam viagens, encontros e despesas extras, o que acaba adiando o foco em metas e investimentos pessoais. Agora, com o fim do primeiro trimestre, chegou o momento de colocar a vida financeira em dia e retomar os objetivos traçados no início do ano, segundo especialista.

De acordo com a diretora regional da Unicred do Brasil – Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, o momento é ideal para organizar as finanças e direcionar esforços para quitar dívidas, sair do vermelho e realizar os sonhos idealizados para 2025, como aquisição ou troca de veículo, compra da casa própria e outros investimentos. "Passado esse ciclo de despesas típicas do primeiro trimestre, é possível reavaliar prioridades e escolher as melhores alternativas para tirar os projetos do papel", explica.

Carolina lembra que o Indicador de Reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), apontou que, em fevereiro de 2025, do total de negativações, 85,88% foram de devedores reincidentes, o que significa que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.

Diante disso, entre as estratégias recomendadas estão as linhas de crédito, que são adequadas de acordo com o perfil e as finalidades do investimento. Entre as principais modalidades, destacam-se as linhas de crédito pessoal, ideais para quem precisa organizar as finanças, investir em educação, realizar viagens, quitar dívidas ou concretizar projetos importantes.

Para quem deseja investir no futuro, há linhas de crédito para aquisição de veículos, imóveis e equipamentos, tanto para uso pessoal quanto para consultórios, clínicas e empresas. "Além disso, é possível contar com o crédito para capital de giro, reformas, compra de equipamentos médicos, modernização do consultório ou expansão de negócios, com prazos e condições especialmente negociadas para o cooperado, com taxas de administração competitivas e flexibilidade nos planos", afirma Carolina.

No caso da aquisição de bens, a diretora da Unicred destaca o papel dos consórcios, que permitem organizar a compra de forma programada e econômica, com avaliação de investimentos já realizados para identificar oportunidades de resgate sem prejuízos. Acrescenta a importância de se obter informações sobre os tipos de seguros e proteções financeiras indicados para cada bem, antes mesmo das aquisições, garantindo que o patrimônio seja preservado assim que o objetivo for alcançado.

"Esse momento de retomada é essencial para organizar o orçamento, definir prazos, revisar metas e aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Realizar sonhos e conquistar novos bens exige disciplina, planejamento e, principalmente, boas escolhas financeiras. Por isso, é fundamental buscar orientação especializada, que ajude a tomar decisões seguras e personalizadas para cada situação", reforça Carolina.

