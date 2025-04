Região do Litoral Catarinense vive expansão e valorização

A região do Litoral Catarinense e da Grande Florianópolis vive um momento de forte expansão e valorização, impulsionada pelo crescimento de grandes empresas já instaladas, pela chegada de novos players e pelo fortalecimento de sua reconhecida vocação logística. De acordo com o IBGE, o estado de Santa Catarina registrou o maior crescimento industrial do Brasil em 2024, com um avanço de 7,7%, bem acima da média nacional. Neste cenário, o bairro Parque Industrial Sul, em Governador Celso Ramos — local do Polo Empresarial da Grande Florianópolis —, desponta como um dos principais polos de atração de investimentos e negócios do estado.

Mais do que induzir o desenvolvimento local, o Polo Empresarial se insere em uma dinâmica onde o valor do entorno é amplificado pela presença e expansão de empresas de grande porte, a exemplo do Mercado Livre, que está sediado na região. A empresa, anunciou um investimento de R$ 34 bi no Brasil em 2025.

“Essa concentração de negócios qualificados projeta a região para além dos limites de um único município, atendendo às demandas do Litoral Catarinense e da Grande Florianópolis, mercados de elevada relevância estratégica”, diz Ronnie Albert Soares, sócio do empreendimento.

A força dos grandes players – já presentes e em plena expansão – contribui diretamente para o adensamento econômico e para o giro imobiliário da região. O impacto é percebido em uma crescente demanda por áreas empresariais, logísticas e também por empreendimentos residenciais que atendam profissionais e famílias atraídas pelas oportunidades.

“Observamos uma movimentação intensa de investidores e empresas em busca de espaços diferenciados na região. O ambiente favorável reforça a certeza de que teremos uma valorização significativa e sustentada para os próximos anos”, comenta Soares.

A expectativa é que a expansão siga acompanhada de investimentos em projetos estruturantes, incluindo mobilidade, conectividade e infraestrutura, ampliando ainda mais a competitividade local. Ao se consolidar como parte fundamental deste movimento econômico, o Polo Empresarial da Grande Florianópolis reforça o papel do Parque Industrial Sul como vetor de desenvolvimento para toda a região.

