Apê Real ajuda 500 famílias a comprarem o primeiro imóvel

A Apê Real, startup dedicada a simplificar a compra do primeiro imóvel, após dois anos da venda de diversas moradias para mais de 500 famílias, concretizou a entrega das primeiras chaves aos compradores do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Nesta etapa inicial, as famílias que foram beneficiadas estavam concentradas nas regiões estratégicas dos estados do Sudeste, áreas que concentram alta demanda pelo programa e famílias de baixa renda.



De acordo com Pedro Celso Rodrigues Filho, cofundador e CEO da empresa, este é um marco importante, pois valida o modelo de negócios da startup, demonstrando a viabilidade e o potencial de escalabilidade da empresa, além de poder aumentar a confiança de investidores, parceiros e dos próprios clientes. “Trata-se de uma conquista muito importante que reforça a missão de transformar o acesso à casa própria em algo mais simples e humanizado”.



O trabalho da Apê Real vai além da venda de imóveis. A empresa atua com o objetivo de descomplicar o acesso ao financiamento habitacional, especialmente para famílias com renda mensal a partir de R$ 2 mil, com histórico de restrição de crédito, renda limitada e renda informal. Por meio de um processo desenvolvido pela própria empresa, os colaboradores conectam os clientes ao programa Minha Casa Minha Vida, com foco em fornecer suporte desde a análise de elegibilidade até a conquista das chaves.



A análise de perfil realizada pela Apê Real considera fatores como renda familiar, histórico financeiro e adesão às normas do programa MCMV. “Essa abordagem busca garantir que as famílias atendam aos critérios de financiamento habitacional, promovendo inclusão e acessibilidade no setor imobiliário”, explica o CEO.



Segundo o empresário, os primeiros anos da Apê Real foram marcados por desafios e adaptações ao mercado imobiliário, tradicionalmente burocrático e complexo. “Com resiliência, a empresa construiu uma base sólida para crescimento sustentável, com desejo de se posicionar como um dos facilitadores essenciais na jornada de compra do primeiro imóvel”.



“A utilização de tecnologia também tem sido um aspecto importante, permitindo a gestão de dados, uma comunicação mais transparente e o acompanhamento personalizado de cada etapa do processo de compra. Essas práticas têm como premissa aumentar a confiança dos clientes e promover maior agilidade operacional”, completa.



Mudanças no programa MCMV

Recentemente, o Governo Federal anunciou um aumento significativo na meta de contratos do programa Minha Casa Minha Vida até 2026, passando de 2 milhões para 2,5 milhões de contratos. Dados do programa, divulgados pela EXAME, apontam ainda um aumento de 46% nas vendas entre abril e junho de 2024, em comparação com o segundo trimestre de 2023.



Essas novas metas abrem espaço para uma maior atuação da Apê Real, que projeta expandir sua operação por meio de parcerias estratégicas, ampliação geográfica e investimentos contínuos em tecnologia, relata o cofundador da empresa. “A redistribuição de recursos para novas cidades, otimização dos públicos-alvo e o fortalecimento de canais digitais, são pilares do plano de crescimento da empresa para buscar garantir uma operação mais eficiente e escalável que possa absorver o aumento dos contratos do MCMV”.



“Com as metas ampliadas do MCMV e nosso modelo de atuação, esperamos impactar positivamente a vida de milhares de famílias nos próximos anos, fortalecendo nosso papel no setor imobiliário brasileiro”, finaliza Pedro Celso Rodrigues Filho.



Para saber mais, basta clicar aqui.