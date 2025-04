Beleza natural é foco da cirurgia plástica em 2025

O ano de 2025 promete trazer mudanças significativas no campo das cirurgias plásticas, com um apelo por resultados naturais e harmoniosos. A tendência por cirurgias plásticas “quase imperceptíveis” deve permanecer este ano, conforme projeção publicada pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

Segundo dados da “Pesquisa Internacional sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos Realizados em 2023”, conduzido pela ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), a lipoaspiração foi a intervenção cirúrgica mais realizada em todo o mundo no ano analisado, com mais de dois milhões procedimentos.

A seguir, vêm a cirurgia de aumento de mama (1.892.777), cirurgia de pálpebras (1.746.946), abdominoplastia (1.153.539) e rinoplastia 1.148.559. O relatório coletou dados de mais de 1.600 cirurgiões plásticos de diversos países.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Matheus Lordelo, uma das principais tendências é a preferência por resultados sutis e sem exageros. “As pacientes buscam cada vez mais naturalidade, fugindo de resultados desproporcionais. A difusão de informações e exemplos nas redes sociais têm contribuído para essa busca por elegância e harmonia”, explica.

Para o especialista, esse movimento tem influenciado diretamente o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, com um foco maior em procedimentos que garantem efeitos equilibrados e duradouros. “A mamoplastia estruturada com próteses dual plane, alça muscular de sustentação e o uso de próteses de silicone de 6ª e 7ª geração são exemplos de inovações que atendem a essa demanda”, complementa.

Dr. Matheus Lordelo é graduado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e completou os programas de residência médica em Cirurgia Geral no Hospital da Cidade e Cirurgia Plástica no Hospital Universitário Prof. Edgard Santos, em Salvador (BA). Dr. Matheus Lordelo possui o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e tem participação ativa em simpósios e congressos de medicina e cirurgias plásticas.

Técnicas inovadoras proporcionam efeitos sutis

Para o cirurgião plástico, a evolução tecnológica tem sido crucial para atender à busca por naturalidade. Dr. Matheus Lordelo cita técnicas como a lipo de definição e o sutiã interno como métodos que garantem resultados mais precisos e menos invasivos. “Essas técnicas permitem cicatrizes menores e um tempo de recuperação mais rápido, o que é essencial para quem deseja um rejuvenescimento discreto”, afirma.

Além disso, o conceito de beautification (embelezamento sutil) está ganhando força. “Cirurgias cada vez mais tecnológicas, com cicatrizes menores e um cuidado maior no pré e pós-operatório estão moldando o futuro das intervenções estéticas”, destaca o cirurgião.

Planejamento permite personalização dos tratamentos

Na visão de Dr. Matheus Lordelo, outro ponto crucial é a personalização dos tratamentos, já que cada paciente tem suas particularidades — o que torna o planejamento individualizado essencial para alcançar resultados harmoniosos.

“Quando a cirurgia é realizada de forma personalizada, considerando as características únicas de cada pessoa, o resultado se torna mais assertivo e integrado ao restante do corpo”, explica.

Formação dos profissionais impacta nos resultados

Dr. Matheus Lordelo destaca que a busca por resultados naturais também está influenciando a forma como os profissionais da área se capacitam. “A demanda por naturalidade sem estigmas de cirurgia força os profissionais a se especializarem e se aprimorarem constantemente”, comenta.

