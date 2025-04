Crescimento do mercado de tintas no Brasil supera previsões

O setor brasileiro de tintas cresceu 6,0% em volume de litros vendidos em 2024, de acordo com dados da Associação Brasileira de Fabricantes de Tinta (Abrafati). A alta corresponde a 112 milhões de litros a mais que o vendido no ano anterior. A entidade informou que, ao todo, foram 1.983 bilhão de litros vendidos no ano passado, e o valor supera as previsões feitas ao longo do ano.

O índice é um recorde da série histórica, medido desde 2020, e supera os 5,7% registrados em 2021, o mais alto até o momento. De acordo com a Abrafati, o marco coloca o Brasil como o quarto maior produtor de tintas do mundo, ao ultrapassar a Alemanha. A entidade prevê um aumento de 2,0 a 2,5% para 2025.

Para Jaques Grinberg, consultor de Marketing e Vendas da rede de franquias Pinta Mundi Tintas, os números destacam a robustez do mercado brasileiro de tintas, a relevância do país no cenário global do setor e evidencia a importância do mercado de tintas para a economia nacional.

Os dados da Abrafati também indicam que as tintas imobiliárias correspondem a 75,3% do volume produzido, o que corresponde a 1.490 bilhão de litros de tinta. O número também é um recorde e representa um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior.

“Esse volume reflete um crescimento significativo na demanda por tintas para uso residencial e comercial, que indica uma maior atividade no setor da construção civil e reforma, o que pode ser um reflexo de uma recuperação ou expansão econômica. A demanda por novas construções, reformas residenciais e comerciais contribui para o crescimento do mercado de tintas”, afirma Grinberg.

O profissional destaca que as tendências de sustentabilidade e inovação estão moldando o mercado de tintas no Brasil. “As atuais tendências que combinam a preocupação ambiental com o desenvolvimento de novas tecnologias resultam em produtos mais ecológicos, processos produtivos mais eficientes e um mercado mais dinâmico, alinhado com as demandas de responsabilidade social e soluções inovadoras”.

Crescimento do setor impulsiona expansão da Pinta Mundi Tintas

Uma análise da Mordor Intelligence considerou o tamanho do mercado de tintas e revestimentos em 2024 como estimado em US$ 153,36 bilhões, e prevê um crescimento médio anual até 2029 de 4,09%, quando deverá atingir US$ 187,39 bilhões.

A Pinta Mundi Tintas, rede varejista e franqueadora de lojas de tintas e acessórios para pintura, se tornou uma das primeiras redes de tintas associadas à Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2018, e apresenta um crescimento significativo desde 2019. Até 2024, a rede expandiu sua presença nacional para mais de 60 lojas em dez estados brasileiros.

Segundo Carol Saraiva, Head de Marketing da Pinta Mundi Tintas, a empresa tomou algumas iniciativas, combinadas com o crescimento do mercado de tintas, que fortaleceram a posição da Pinta Mundi Tintas no setor e contribuíram para a expansão contínua da marca.

Saraiva ressalta que a empresa tem se empenhado em aumentar sua presença no mercado por meio de campanhas de marketing, como a criação de criativos e estratégias de vendas no WhatsApp para reforçar a conversão de novos clientes e fortalecer o relacionamento com os atuais franqueados.

“A empresa tem se concentrado em ações como a criação de uma universidade corporativa para capacitar franqueados, com o objetivo de garantir bons resultados para a rede e atrair novos franqueados. Além disso, a Pinta Mundi Tintas também tem estabelecido parcerias estratégicas, como a colaboração com a ABF”, esclarece a especialista de marketing.

A parceria com a ABF busca criar uma base sólida de confiança e credibilidade no mercado, ao fortalecer a presença da marca no setor de franquias. A medida oferece um apoio institucional e aumenta a visibilidade da empresa para potenciais franqueados.

Novas unidades no Pará

A Pinta Mundi Tintas foi a escolha dos amigos e engenheiros Fernando Simões e José Coelho, quando decidiram empreender em uma loja de tintas, aos 26 e 27 anos, respectivamente. Atualmente, os sócios possuem duas lojas, uma em Belém (PA) e outra em Ananindeua (PA).

Segundo eles, empreender é testar, validar e planejar constantemente, especialmente no segmento de tintas, no qual novas abordagens e produtos exigem inovação constante. Os representantes da Pinta Mundi acreditam que essa mentalidade pode pintar um futuro promissor no ramo empreendedor, com amizade, conhecimento e atitude.

