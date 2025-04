Turismo aquecido impulsiona investimento no Nordeste

O turismo brasileiro dá mostras de que continua sendo um dos motores da economia nacional, gerando emprego e renda para milhões de brasileiros e impulsionando novos investimentos.

Em janeiro, segundo dados divulgados pelo governo federal com base na pesquisa Faturamento do Turismo Nacional, da FecomercioSP, o setor movimentou R$ 20,5 bilhões, um recorde para o mês. Em fevereiro, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Brasil bateu outro recorde, no turismo internacional. No período, visitantes estrangeiros injetaram US$ 823 milhões na economia brasileira, 22% mais que no mesmo mês de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central e compilados pelo Ministério do Turismo.

O resultado tem incentivado investimentos em novos empreendimentos para recepcionar visitantes em vários estados, sobretudo no Nordeste. Um exemplo é o Acquaventura, um parque aquático construído pela Gramado Parks na Praia de Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

O projeto aposta em experiências temáticas, revitalização da orla de Tamandaré e atrações inéditas, como a primeira montanha-russa aquática do estado, em uma estrutura de mais de 55 mil metros quadrados, para consolidar o município como um dos principais destinos turísticos do Nordeste.

Com capacidade para receber até 3 mil pessoas diariamente, o Acquaventura reúne equipamentos voltados para públicos de todas as idades. Entre os destaques, além de uma montanha-russa aquática e múltiplos toboáguas, estão o rio de corredeiras com 480 metros de extensão e uma piscina de mais de 3,6 mil metros quadrados com bar molhado e pontos de hidromassagem. Também inclui áreas temáticas, complexo gastronômico, quadra de beach tênis e espaços de lazer voltados para crianças.

Sua construção mobilizou mais de 600 trabalhadores, entre empregos diretos e indiretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local, a geração de empregos e o aumento do fluxo de visitantes na região. Assim que estiver em pleno funcionamento, a expectativa é gerar 180 empregos diretos e cerca de 540 indiretos, fortalecendo a rede hoteleira, comércio e gastronomia local.

“O Acquaventura é um projeto que vai além do lazer”, afirma Ronaldo Costa Beber, CEO da Gramado Parks. “Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento econômico e turístico da região, promovendo novas oportunidades para moradores e empreendedores locais.”

Além da estrutura voltada ao entretenimento, a Gramado Parks também investiu na revitalização da orla de Tamandaré, incluindo melhorias na infraestrutura urbana e nos quiosques locais. A iniciativa, afirma Beber, busca qualificar ainda mais a experiência dos visitantes e ampliar a permanência média dos turistas na região, atualmente estimada entre dois e três dias, segundo a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Para o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o Acquaventura vai contribuir para o desenvolvimento do Litoral Sul pernambucano. “Será um atrativo para o turista passar mais tempo em Pernambuco”, afirma.

Website: https://www.acquaventura.com.br/