Novo estádio com capacidade para 18.500 pessoas é revelado em Veneza, com projeto da Populous

Os planos para um novo estádio da cidade – a ser usado para futebol, rúgbi da Série A e outros eventos, como shows – foram revelados e apresentadosàPrefeitura de Veneza.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250422371637/pt/

Venice, 22 April 2025. New Stadium unveiled for Venezia, designed by Populous.

A Maffeis Engineering e a Populous, empresa líder mundial em arquitetura esportiva e prática de design na área de esportes e entretenimento, foram contratadas para o trabalho de design e engenharia pelo consórcio de empresas composto por Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, que recebeu o contrato para o projeto em março de 2024.

O novo estádio da Série A terá 18.500 assentos. Ele fará parte de um grande plano mestre esportivo construído em Tessera no novo Bosco dello Sport, um centro multifuncional de 116 hectares na parte norte da cidade, projetado para integrar esporte, vida social, educação e bem-estar.

O projeto do estádio foi inspirado na paisagem ao redor, com linhas curvas que seguem o plano diretor mais amplo e se conectam harmonicamenteàarena e ao centro esportivo vizinhos. A linha do perímetro também acompanha o traçado orgânico geral: sua estrutura elegante e limpa está idealmente posicionada dentro da Sports Forest, como um pavilhão inserido em meio a um jardim.

A fachada apresenta uma composição de elementos verticais que se elevam em um padrão regular, criando um pano de fundo visível para a seção superior da arquibancada. Isso torna a estrutura do estádio leve e arejada, permitindo uma visão acima da parte superior da arquibancada do estádio.

O pódio em forma de meia-lua abraça suavemente o próprio estádio, tornando-se uma parte estratégica da estrutura, projetada para abrigar áreas de estacionamento e outros serviços.

A arquibancada se desenvolve em uma seção semicontínua nos lados sul, leste e norte. Os designers especializados da Populous o moldaram para oferecer linhas de visão ideais durante as partidas. Sua configuração compacta e monumental garante a máxima experiência do torcedor e melhora a atmosfera.

A hospitalidade VIP está localizada na West Stand, oferecendo experiências premium e exclusivas. Espaços dedicados foram projetados para os torcedores da casa, incluindo uma galeria coberta que circunda o estádio em 360 graus, oferecendo serviços selecionados e uma vista deslumbrante da paisagem ao redor.

De modo geral, um conjunto diversificado de opções gastronômicas e espaços sociais tornarão a experiência ainda mais agradável para todos os espectadores. O estádio foi projetado de acordo com os mais altos padrões de design inclusivo, permitindo que todos usem e aproveitem o local.

O novo estádio de Veneza terá a capacidade de se transformar para sediar partidas de rugby da Série A e eventos ao vivo, como shows, tornando a instalação ainda mais vibrante e atraente para a comunidade local.

A Soil Engineering, a Seingim e a Gae Engineering também estão colaborando no projeto do estádio.

De Luigi Brugnaro, prefeito do Município de Veneza:

“Estou verdadeiramente orgulhoso e entusiasmado em apresentar este projeto, um símbolo de renascimento e um exemplo de uma cidade que quer alcançar grandes feitos. Chegou a hora de termos um dos estádios mais modernos e avançados do mundo.

Este será um projeto importante não apenas para nossa área metropolitana, mas para todo o país. Ele sediará partidas de futebol e rugby, além de eventos culturais e shows, e junto com a nova Arena, levaráàcriação de empregos.

Com toda a área do Bosco dello Sport, Veneza terá finalmente um novo epicentro de esporte, vida social, inclusão e sustentabilidade. Agradeço a todos que, ao longo dos anos, trabalharam para tornar este sonho realidade”.

De Massimo Maffeis, CEO da Maffeis Engineering:

“Para nós, este estádio representa os venezianos para o Vêneto. Embora estejamos acostumados a trabalhar em projetos internacionais, há uma emoção e uma motivação adicionais ao participar de um projeto que sentimos ser mais ‘nosso’ do que muitos outros. Estamos orgulhosos de fazer parte deste projeto e desta equipe”.

De Silvia Prandelli, diretora sênior e gerente-geral da Populous Itália:

“O novo Estádio de Veneza ofereceráàcidade a infraestrutura esportiva que ela merece, com um design único voltado para a valorização da experiência dos torcedores. A Populous Itália se orgulha de contribuir também com o projeto Bosco dello Sport, um espaço onde entretenimento de qualidade e atividades esportivas em todos os níveis terão um impacto transformador e regenerador na região. Juntoàsua localização estratégica, este projeto será um catalisador para a região, capaz de atrair inúmeros visitantes nacionais e internacionais”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250422371637/pt/

Assessoria de Mídia:

Populous EMEA:

Charlie.brooks@populous.com

07881 268501

NIC Agency (Itália)

elisabetta.castellari@nicpr.it

+39 340 058 1336