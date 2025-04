Sete Megaeventos do HKTDC Apresentam Polo Criativo da Ásia

O Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council - HKTDC) será sede de sete megaeventos, incluindo a Hong Kong Gifts & Premium Fair, a Home InStyle e a Fashion InStyle, de 27 a 30 de abril no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong (Hong Kong Convention and Exhibition Centre - HKCEC); a Hong Kong International Printing & Packaging Fair e a DeLuxe PrintPack Hong Kong (realizadas ao mesmo tempo na AsiaWorld-Expo); e a Hong Kong International Licensing Show e a Asian Licensing Conference (de 28 a 30 de abril no HKCEC). Os eventos devem atrair cerca de 6.000 expositores de mais de 30 países e regiões, atuando como uma conexão dos setores criativos de Hong Kong com a China Continental e os mercados internacionais, enquanto reforça o posicionamento da cidade como um polo criativo regional.

Gifts & Premium Fair comemora quatro décadas de eventos maravilhosos

A Hong Kong Gifts & Premium Fair deste ano marca sua 40ª edição sob o tema "Comemorando Quatro Décadas de Eventos Maravilhosos", ao apresentar produtos que combinam funcionalidade com design criativo. O pavilhão de Jingdezhen irá expor obras de cerâmica que unem o artesanato tradicional ao design moderno, desde xícaras de café e jogos de chá minimalistas até um programa de adoção de cerâmica que usa o popular modelo de caixa surpresa para nutrir a próxima geração de designers e artesãos.

Novo pavilhão capta oportunidades da economia de terceira idade

Com o rápido crescimento do mercado de terceira idade e a crescente demanda por produtos voltados a idosos, a Home InStyle apresenta o pavilhão Gerontech Living, que irá expor produtos e soluções inovadores de mais de 10 empresas locais. A popular Cultural and Creative Avenue (Avenida Cultural e Criativa) foi modernizada e ampliada, com mais de 100 expositores de cerca de 10 países e regiões.

Materiais inovadores da moda convergem na Fashion InStyle

A edição de 2025 do Fashion InStyle marca o lançamento do NEXT@Fashion InStyle, uma nova zona de destaque organizada pelo HKTDC e patrocinada pela Agência de Desenvolvimento dos Setores Culturais e Criativos (Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDA) do Governo de HKSAR, que reúne cerca de 60 fornecedores internacionais para apresentar materiais de moda avançados.

Duas feiras PrintPack enfatizam sustentabilidade e design criativo

A Printing & Packaging Fair põe em evidência produtos ecológicos em sua Green Printing & Packaging Solutions Zone (Zona de Soluções de Impressão e Embalagens Ecológicas), incluindo fitas de fios plásticos reciclados e amendoins de embalagem solúveis em água, enquanto a DeLuxe PrintPack visa soluções de embalagens de primeiro nível.

Os eventos irão contar com cerca de 60 seminários temáticos, fóruns de compradores, eventos de promoção, lançamento de produtos e desfiles de moda, que abrangem análise de mercado, design criativo e cultural, indústria inteligente, economia de terceira idade, saúde e bem-estar, além de sustentabilidade.

Inscreva-se agora: https://tinyurl.com/3t43cupe

