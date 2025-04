QPS expande ofertas com modelos robustos de farmacologia para doenças, incluindo MASH, colite ulcerativa, cicatrização de ferimentos e psoríase

A QPS, uma organização mundial líder em pesquisa contratada (CRO) especializada em serviços de desenvolvimento de medicamentos pré-clínicos e clínicos, sente o prazer de anunciar a expansão de seu portfólio de modelos farmacológicos para doenças, incluindo modelos altamente relevantes e sofisticados para esteato-hepatite associadaàdisfunção metabólica (MASH), colite ulcerativa (UR), cicatrização de ferimentos e psoríase. Estes novos modelos fornecemàcomunidade biomédica ferramentas avançadas para avaliar potenciais candidatos terapêuticos em estudos pré-clínicos, ao abrir caminho para novos avanços no tratamento.

À medida que o panorama mundial da pesquisa médica continua evoluindo, a introdução destes modelos robustos e de última geração para doenças destaca o compromisso da QPS com o avanço da descoberta de medicamentos e a melhoria da eficiência dos ensaios clínicos. Os modelos para MASH, colite ulcerativa, cicatrização de ferimentos e psoríase foram meticulosamente desenvolvidos e validados para simular de perto doenças em seres humanos, oferecendo conhecimentos incomparáveis ??sobre os mecanismos subjacentes destas condições e os efeitos de novos tratamentos.

"A QPS propicia a nossos parceiros os mais avançados e confiáveis ??modelos farmacológicos de doenças para respaldar o desenvolvimento de medicamentos em cada etapa. A incorporação destes novos modelos para MASH, colite ulcerativa, cicatrização de ferimentos e psoríase reflete nosso compromisso contínuo em satisfazer as necessidades médicas não atendidas e proporcionar aos pesquisadores as ferramentas necessárias para acelerar a descoberta de terapias transformadoras", disse a Dra. Mei-Ling Hou, PhD, Chefe de Farmacologia na QPS.

Esteato-hepatite associadaàdisfunção metabólica (MASH)

A MASH, uma doença hepática progressiva associadaàsíndrome metabólica, continua sendo uma área crítica de foco na indústria farmacêutica devidoàsua crescente prevalência eàfalta de terapias aprovadas. Os novos modelos MASH da QPS irão permitir que pesquisadores avaliem a eficácia de candidatos a medicamentos que visam a fibrose hepática, a inflamação e os distúrbios metabólicos, que aceleram o caminho para terapias significativas.

Colite ulcerativa (UC)

A UC é uma doença inflamatória intestinal crônica com significativa necessidade médica não atendida. Com os novos modelos de UC da QPS, os pesquisadores poderão explorar enfoques terapêuticos inovadores para reduzir a inflamação, curar o tecido intestinal e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, enquanto continuam investigando formas de combater a doença com maior eficácia.

Cicatrização de ferimentos

Ferimentos crônicos, como úlceras de diabete, úlceras de pressão e úlceras venosas, afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com frequência, estes ferimentos resistemàcicatrização e podem levar a complicações graves, como infecções, amputações ou até mesmoàmorte. Ferimentos crônicos representam um enorme ônus para os sistemas de saúde, tanto financeiramente como em termos de qualidade de vida dos pacientes. Os modelos de cicatrização de ferimentos bem estabelecidos da QPS permitem testes de novos medicamentos e dispositivos, que conduzem a soluções mais eficazes para este desafio contínuo.

Psoríase

A psoríase, uma doença autoimune caracterizada pela rápida renovação celular da pele, representa um desafio complexo para desenvolver medicamentos. Os modelos de psoríase recém-introduzidos pela QPS fornecem uma ferramenta avançada para testar potenciais tratamentos que visam modular as respostas do sistema imunológico e abordar tanto sintomas cutâneos como aspectos sistêmicos da doença.

"Estudos farmacológicos são um componente crucial no plano de desenvolvimento de medicamentos, ajudando a garantir que novos medicamentos sejam seguros o suficiente para poderem progredir aos primeiros ensaios clínicos em seres humanos (FIH)", disse o Dr. Chen, Vice-Diretor Geral e Chefe do Centro de Toxicologia e Ciências Pré-Clínicas (CTPS) da QPS Taiwan.

Estes modelos aperfeiçoados de farmacologia para doenças estão agora disponíveis para uso em estudos pré-clínicos, permitindo que empresas farmacêuticas e de biotecnologia avancem em suas pesquisas com maior precisão. Ao incorporar estes modelos em seus processos de desenvolvimento de medicamentos, as organizações podem avaliar melhor seus candidatos terapêuticos e tomar decisões com mais informação.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização mundial de pesquisa contratada (CRO), com serviço completo e conforme as boas práticas clínicas e laboratoriais (GLP/GCP), oferecendo o mais alto nível de serviços de descoberta, bioanálise, desenvolvimento pré-clínico e clínico de medicamentos. Desde 1995, a QPS evoluiu de uma pequena empresa de bioanálise para uma CRO de serviço completo com mais de 1.100 funcionários nos EUA, Europa e Ásia. Atualmente, a QPS presta serviços expandidos de P&D farmacêutico por contrato, com experiência especial em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, leucopaks, produtos de terapia celular, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Como líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por seus comprovados padrões de qualidade, conhecimento técnico, enfoque flexívelàpesquisa, satisfação do cliente, além de laboratórios e instalações prontos para uso. Mediante aprimoramentos contínuos em capacidades e recursos, a QPS se mantém firme em seu compromisso de fornecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus valiosos clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou e-mail info@qps.com.

