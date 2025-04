Receita do ano fiscal de 2025 da LTIMindtree aumenta 7% em INR

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje seus resultados consolidados para o quarto trimestre e ano completo finalizado em 31 de março de 2025, conforme aprovado por seu Conselho Administrativo.

Concluímos o ano fiscal de 2025 com um crescimento de receita de 5% em moeda constante e uma margem EBIT de 14,5%. Nossos principais setores e uma geografia privilegiada estimularam nosso crescimento anual, apesar do cenário macroeconômico desafiador em andamento. A robusta entrada de pedidos, impulsionada por uma série significativa de negócios fechados orientados por IA, ilustra a ampla integração da IA ??em nossas ofertas de serviços.

A transição da Venu Lambu para LTIMindtree foi tranquila e dá suporte a nossas metas estratégicas. Seu crescente conhecimento da organização, aliadoànossa capacidade de fechar grandes negócios,àgrande presença em setores com alta intensidade tecnológica e ao balanço patrimonial robusto, nos posicionam bem para aproveitar as oportunidades que temos adiante.

-Debashis Chatterjee, Diretor Executivo e Diretor Geral

Principais destaques financeiros:

Trimestre finalizado em 31 de março de 2025

Em US$:

- Receita de US$ 1.131,0 milhões (-0,7% trimestre a trimestre / +5,8% ano a ano)

- Margem operacional (EBIT) de 13,8%

- Lucro líquido de US$ 130,6 milhões (+2,0% trimestre a trimestre / -1,4% ano a ano)

Em INR:

- Receita de Rs. 97.717 milhões (+1,1% trimestre a trimestre / +9,9% ano a ano)

- Lucro líquido de Rs. 11.286 milhões (+3,9% trimestre a trimestre / +2,5% ano a ano)

Ano finalizado em 31 de março de 2025

Em US$:

- Receita de US$ 4.492,5 milhões (+4,8% ano a ano)

- Margem operacional (EBIT) de 14,5%

- Lucro líquido de US$ 543,9 milhões (-1,7% ano a ano)

Em INR:

- Receita de Rs. 3.80.081 milhões (+7,0% ano a ano)

- Lucro líquido de Rs. 46.020 milhões (+0,4% ano a ano)

Outros destaques:

Clientes:

- 741 clientes ativos em 31 de março de 2025

- Mais de US$ 5 milhões em clientes aumentaram em 1 em comparação ao ano anterior, totalizando 154

- Mais de US$ 50 milhões em clientes aumentaram em 1 em comparação ao ano anterior, totalizando 14

Pessoas:

- 84.307 profissionais em 31 de março de 2025

- A rotatividade nos últimos 12 meses foi de 14,4%

Contratos obtidos

Uma importante seguradora de vida dos EUA contratou a LTIMindtree para aperfeiçoar seus processos de qualidade com uso de IA e o modelo operacional, promovendo assim a maturidade da engenharia de qualidade empresarial. Trata-se de um contrato plurianual que terá foco no aprimoramento das práticas de engenharia de qualidade e no aproveitamento da IA ??para transformar o modelo operacional.

A LTIMindtree foi selecionada por uma grande empresa internacional de energia para oferecer serviços de suporte de ERP de última geração em diversas soluções funcionais e com base em SaaS.

Uma instituição financeira líder mundial escolheu a LTIMindtree para seu Projeto de Migração de Centrais de Dados. O contrato envolve o desenvolvimento de projetos e arquitetura de infraestrutura abrangentes, visando maximizar o desempenho e minimizar o custo total das operações.

A LTIMindtree fechou um contrato de Serviços Gerenciados de Aplicativos com uma empresa líder em serviços públicos na América do Norte. O enfoque comercial da LTIMindtree irá ajudar o cliente a obter a qualidade em escala, enquanto melhora a rentabilidade e a produtividade.

A LTIMindtree foi escolhida por um grupo internacional de resseguros para aumentar a eficiência através de um modelo de operações de IA como parte de seu contrato de terceirização de ponta a ponta.

Uma importante empresa de ciências biológicas na América do Norte escolheu a LTIMindtree para realizar seu projeto de implementação e manutenção Oracle, garantindo uma combinação ideal de entregas.

Uma empresa líder em materiais e construção dos EUA contratou a LTIMindtree para manter e dar suporte a seu complexo sistema ERP legado como parte de sua iniciativa de transformação digital.

Uma empresa digital líder na região da Arábia Saudita confiouàLTIMindtree a prestação de serviços operacionais de ponta a ponta para sua plataforma de segurança em nuvem híbrida.

Parcerias

A LTIMindtree e o Google anunciaram uma Parceria Estratégica para impulsionar a Transformação Empresarial com IA agêntica. A LTIMindtree fará uso de ofertas da tecnologia Google Cloud, ao aproveitar a IA agêntica, para redefinir o ambiente de nuvem para clientes ao redor do mundo e impulsionar a adoção generalizada da IA generativa.

A LTIMindtree obteve com sucesso a revalidação como um Provedor de Serviços Gerenciados (MSP) da AWS para 2024. O programa MSP da AWS é uma iniciativa mundial da AWS que reconhece e destaca os parceiros de nuvem mais competentes, com histórico comprovado e experiência em oferecer soluções completas da AWS.

A LTIMindtree foi reconhecida como parceira com "a melhor qualificação geral de SAP em linha de produtos" na categoria SI no AWS Champions Club UKI, marcando nossa segunda vitória consecutiva após o sucesso anterior na IA generativa. Este reconhecimento reforça nossa forte atuação em SAP na AWS, ao aproveitar tanto o "RISE with SAP" como as jornadas do cliente nativas da AWS.

A LTIMindtree está agora credenciada na Salesforce Tableau Alliance, dispondo de recursos dedicados para cooperação e foco em clientes da Tableau em comum. Esta parceria também concede acesso antecipado às versões beta dos produtos, coincidindo com o lançamento da Salesforce do pacote de produtos Tableau Next atualizado e integradoànuvem de dados.

A LTIMindtree recebeu o prêmio 'Global Innovation Partner of the Year' (Parceiro de Inovação Global do Ano) da Informatica, uma conquista significativa em nosso primeiro ano como Parceiro GSI. Esta homenagem reflete a solidez de nossa cooperação com a Informatica e nosso compromisso mútuo em promover a transformação de dados e IA para nossos clientes.

Reconhecimentos

A LTIMindtree foi reconhecida como uma empresa de alto desempenho no relatório 'The Modern Application Development Services Wave, Q1 2025' (A Onda Moderna de Serviços de Desenvolvimento de Aplicativos, 1º trimestre de 2025) da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida como concorrente no relatório 'The Application Modernization and Multicloud Managed Services Wave, Q1 2025' (A Onda de Modernização de Aplicativos e Serviços Gerenciados Multinuvem, 1º trimestre de 2025) da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida como inovadora empresarial no relatório 'The Salesforce Service Providers, 2025' (Os Provedores de Serviços de Salesforce de 2025) da HFS Horizon.

A LTIMindtree foi reconhecida como inovadora empresarial no relatório 'The Generative Enterprise Services, 2025' (O Provedor de Serviços Empresariais Generativos de 2025) da HFS Horizon.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes na 'SAP Business Application Services PEAK Matrix® Assessment 2025' do Everest Group.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das principais concorrentes na 'Industry 4.0 Services PEAK Matrix® Assessment 2025' do Everest Group.

A LTIMindtree foi posicionada como líder na avaliação Provider Lens™ do ISG para o 'Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2024' (Ecossistema de Tecnologia e Nuvem Oracle de 2024) em todos os quadrantes nos EUA e Europa.

Anúncios

O Conselho Administrativo recomendou um dividendo final de Rs. 45 por ação ordinária com valor nominal de Rs. 1 cada para o ano fiscal finalizado em 31 de março de 2025.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, permitindo que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento através do uso de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree oferece ampla experiência em domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências de clientes e resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, supera os desafios de negócios mais complexos e proporciona transformação em escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Teleconferência de Ganhos

Ligação universal +91 22 6280 1157 +91 22 7115 8058 Ligação internacional gratuita EUA Reino Unido Singapura Hong Kong : 18667462133 : 08081011573 : 8001012045 : 800964448 Repetição da teleconferência Disponível após 1 hora do fim da ligação até 24 de abril de2025 Código de reprodução: 51903 Número de ligação: Índia +91 22 71945757 Webcast de áudio O áudio da teleconferência estará disponível online através de um webcast, podendo ser acessado no seguinte link: Clique aqui para o webcast de áudio Clique aqui para seu DiamondPass™ DiamondPass™ é um serviço de alto nível que permite que você se conecteàsua teleconferência sem precisar esperar por um operador. Se você possui um DiamondPass™, clique no link acima para associar seu PIN e receber os detalhes de acesso para esta conferência. Se você não possui um DiamondPass™, registre-se através do link e irá receber seu DiamondPass™ para esta conferência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250423451840/pt/

Contato de relações com a mídia:shambhavi.revandkar@ltimindtree.com