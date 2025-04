Guardiões cibernéticos da nova geração: Yubico apoia hackathons liderados por jovens para proteger o futuro

Em uma era de crescentes ameaças cibernéticas, a Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), fornecedora líder de chaves de segurança para autenticação por hardware, tem orgulho de apoiar o futuro dos líderes em cibersegurança fornecendo YubiKeys a mais de 20 eventos de tecnologia e hackathons liderados por jovens por meio de seu programa Secure It Forward.

Investir em organizações lideradas por jovens que promovem hackathons é essencial para empresas de cibersegurança que querem apoiar a formação da nova geração de especialistas em segurança. Principalmente no cenário atual de ameaças cada vez mais dinâmico, esses eventos oferecem aos jovens inovadores experiências práticas no enfrentamento de ameaças cibernéticas reais, incentivam a inovação, promovem o hacking ético e fortalecem iniciativas globais para proteger a Internet para empresas, indivíduos e comunidades.

"Com o aumento constante das ameaças cibernéticas no mundo todo, é mais importante do que nunca preparar a próxima geração de líderes com as ferramentas e o apoio necessários para proteger o futuro", disse Ronnie Manning, porta-voz da marca na Yubico. "Desde o início, nossa missão na Yubico tem sido tornar a Internet mais segura para todos, não apenas com a inovação e o desenvolvimento de padrões abertos, mas também investindo em experiências práticas para que jovens talentos possam crescer, aprender e liderar na área de cibersegurança".

Nos últimos 10 meses, a Yubico tem apoiado com orgulho as seguintes organizações ao redor do mundo, incluindo:

BuildingBloCS - Singapura

Future Computing - EUA

Hackclub Vidisha - Índia

Hell Robotics - Noruega

MAS Hacks - EUA

Scrapyard Bristol - Reino Unido

Scrapyard London - Reino Unido

Scrapyard NoVA - EUA

Scrapyard Silicon Valley - EUA

Scrapyard Sydney - Austrália

Swedish National Hacking Team - Suécia

University of Texas at Dallas - EUA

"Os hackathons oferecem aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática em cibersegurança fora da sala de aula", disse Nick Donovan, do Computer Security Group, UT Dallas. "Esses eventos são fundamentais para os alunos. Eventos como o TexSAW invertem a abordagem padrão usada por diversas universidades que muitas vezes não oferecem treinamentos práticos em cibersegurança. Eles preparam os estudantes para começar uma carreira na área com sucesso".

Formalizado em 2021, o programa Secure it Forward da Yubico foi criado para fornecer chaves de segurança a grupos em situação de maior risco, com doações para organizações sem fins lucrativos, campanhas eleitorais, jornalistas, hackathons e trabalhadores humanitários em todo o mundo. A Yubico já doou mais de 65.000 YubiKeys para centenas de organizações em mais de 20 países, incluindo: The Civil Rights Defenders, The Anti-Defamation League, Freedom of the Press e Defending Digital Campaigns.

O compromisso da Yubico em apoiar organizações sem fins lucrativos, como o Computer Security Group da UT Dallas, reflete a dedicação contínua da empresa em fortalecer o ecossistema de cibersegurança, incentivando jovens talentos e estimulando a paixão pela resolução de problemas e pela inovação. O apoio da empresa abrange diversos eventos de hackathon ao longo do ano, oferecendo oportunidades para estudantes do ensino médio e universitários ganharem experiência prática no desenvolvimento de sistemas seguros e no enfrentamento de desafios reais de cibersegurança.

