Prótese fixa sobre implante é nova solução da implantodontia

A perda de dentes compromete não só a estética, mas também a mastigação, fala e, principalmente, a autoestima. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compartilhada pela CNN Brasil, 14 milhões de brasileiros acima de 18 anos vivem sem nenhum dente.

Além disso, outros 34 milhões já perderam 13 ou mais dentes. Porém, com o avanço da tecnologia no setor odontológico, o tratamento com implantes dentários pode ser rápido, preciso e minimamente invasivo.

De acordo com o Dr. Eduardo Gomes, cirurgião-dentista e proprietário da clínica Clivix Odontologia, é possível planejar e entregar um sorriso novo em até 24 horas com total previsibilidade.

“Felizmente, a implantodontia evoluiu nos últimos anos e, hoje, contamos com técnicas como a prótese fixa sobre implante, que pode devolver não só a função mastigatória, mas também a qualidade de vida de forma rápida e segura”, diz.

A prótese fixa sobre implante dentário é um tratamento indicado para substituir dentes ausentes ou comprometidos. O procedimento envolve a fixação de implantes de titânio no osso maxilar ou mandibular, sobre os quais é colocada uma prótese dentária que fica firmemente presa.

"Essa solução oferece estabilidade, estética e funcionalidade muito próximas dos dentes naturais", explica Gomes.

Enquanto as próteses removíveis, como as dentaduras, precisam ser retiradas para limpeza e podem causar desconforto ou insegurança ao falar e mastigar, a prótese fixa sobre implante é presa diretamente aos implantes dentários. “Isso pode proporcionar mais firmeza, segurança e funcionalidade, além de preservar a estrutura óssea, evitando sua reabsorção ao longo do tempo", destaca o especialista.

Como funciona o tratamento com prótese fixa em 24 horas?

O tratamento para a colocação de uma prótese fixa sobre implante envolve várias etapas. Gomes detalha o processo:

Planejamento virtual do sorriso: com o uso de softwares avançados de odontologia digital, é possível projetar o sorriso do paciente antes mesmo da cirurgia, conseguindo visualizar o resultado final com precisão estética e funcional;

com o uso de softwares avançados de odontologia digital, é possível projetar o sorriso do paciente antes mesmo da cirurgia, conseguindo visualizar o resultado final com precisão estética e funcional; Impressão 3D e confecção antecipada da prótese: com a tecnologia de impressão 3D, a prótese é fabricada com antecedência, baseada no planejamento digital. Assim, no dia da cirurgia, o paciente já recebe os dentes fixos prontos;

com a tecnologia de impressão 3D, a prótese é fabricada com antecedência, baseada no planejamento digital. Assim, no dia da cirurgia, o paciente já recebe os dentes fixos prontos; Cirurgia guiada sem cortes: a instalação dos implantes é feita com cirurgia guiada, uma técnica que dispensa cortes na gengiva, pontos e reduz significativamente o tempo de recuperação;

a instalação dos implantes é feita com cirurgia guiada, uma técnica que dispensa cortes na gengiva, pontos e reduz significativamente o tempo de recuperação; Prótese instalada no mesmo dia: no mesmo dia da cirurgia, a prótese é fixada sobre os implantes. O paciente já sai do consultório com todos os dentes, conforme o sorriso projetado no software;

no mesmo dia da cirurgia, a prótese é fixada sobre os implantes. O paciente já sai do consultório com todos os dentes, conforme o sorriso projetado no software; Pós-tratamento e acompanhamento: consultas periódicas garantem a manutenção da saúde bucal e a longevidade da prótese.

Para quem é indicado o tratamento?

De acordo com o especialista, a prótese fixa sobre implantes é ideal para:

Quem perdeu um, vários ou todos os dentes;

Pacientes que usam dentaduras e buscam mais estabilidade e conforto;

Casos de extrações múltiplas devido a cáries ou doença periodontal;

Pessoas que desejam uma solução estética, definitiva e funcional.

Características da Clivix Odontologia em Vitória

Para atender à alta demanda por próteses sobre implante, a Clínica Clivix desenvolveu um laboratório próprio e integrado à clínica, com o objetivo de garantir o controle de qualidade e agilidade na produção das próteses, com acabamento estético de alto padrão.

Além disso, a empresa busca utilizar tecnologia de ponta em todas as etapas, desde o planejamento digital, as cirurgias guiadas sem cortes até a impressão 3D personalizada.

Sedação consciente com anestesista

“Pacientes com medo ou ansiedade são atendidos com sedação consciente, acompanhada por anestesista. O paciente dorme durante o procedimento e acorda sem traumas”, afirma Gomes.

Sorriso pode ser recuperado com agilidade e segurança

A Clivix Odontologia busca oferecer um tratamento completo, personalizado e com tecnologia de ponta para devolver o sorriso de seus clientes com naturalidade e agilidade.

