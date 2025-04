Alpaca levanta $52 milhões em financiamento de Série C para abastecer expansão global e a liderança na categoria

A Alpaca, corretora de autocompensação e API de infraestrutura de corretagem, anunciou hoje, em seu novo escritório em Manhattan, Nova York, a rodada de financiamento de Série C de $52 milhões. Esse marco significativo acelera ainda mais a expansão global da Alpaca e o desenvolvimento dos seus produtos líderes da indústria.

Essa rodada teve a participação de investidores novos e recorrentes, incluindo a Derayah Financial, 850 Management, National Investments Company (NIC), Unbound e Portage Ventures. A participação dos investidores recorrentes destaca sua confiança contínua na visão e execução da Alpaca.

Com esses fundos levantados, a Alpaca mira na expansão global contínua, atendendo tanto instituições empresariais quanto fintechs em regiões importantes como EUA, Oriente Médio e Ásia. Isso será adicionado aos mais de 200 parceiros internacionais de mais de 40 países que já recebem o suporte das APIs de nível empresarial da Alpaca e custódia de autocompensação, potencializando mais de 5 milhões de contas de corretagem hoje.

A empresa segue comprometida com a criação de uma infraestrutura global de facto padrão para investimentos. A Alpaca atualmente oferece acesso global a ações, ETFs, opções e renda fixa com planos iminentes para lançar negociações 24 horas por dia, 5 dias por semana, impulsionadas pela visão subjacente da empresa e crescente apetite dos investidores internacionais por acesso contínuo aos mercados financeiros. No quarto trimestre de 2024, os investidores estrangeiros detinham $16,5 trilhões, ou 18%, das ações dos EUA, a maior participação registrada de acordo com dados da Reserva Federal dos EUA.

A Alpaca teve um ano histórico em 2024, tendo lançado produtos importantes como negociações de opções americanas, suporte a financiamentos instantâneos, e contas IRA (contas individuais de aposentadoria) e de dinheiro de alto rendimento.

"Estamos sempre focados em fornecer acesso e oportunidade para todas as pessoas do planeta. Este novo capítulo nos permite ampliar nossos esforços globalmente, apoiando nossos parceiros e clientes com as ferramentas e infraestrutura de que precisam para prosperar nos modernos mercados financeiros", afirmou Yoshi Yokokawa, cofundador e CEO da Alpaca. "Essa rodada de financiamento é prova do trabalho árduo e dedicação da nossa equipe e das sólidas parcerias que construímos. Estamos empolgados de embarcar nesta próxima fase de crescimento e proporcionar ainda mais valor para os nossos clientes internacionalmente".

Sobre a Alpaca

A Alpaca, com sede nos EUA, é corretora de autocompensação e infraestrutura de corretagem para ações, ETFs, opções, levantando mais de US$ 170 milhões em financiamento. A Alpaca tem o suporte de investidores de nível superior do mundo todo, incluindo Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund e Y Combinator. Para mais informações, acesse: alpaca.markets

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250423131520/pt/

Contato para a mídia: press@alpaca.markets