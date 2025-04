Smart City Expo aquece economia e atrai investimentos

De 25 a 27 de março, Curitiba será sede da edição de 2025 do Smart City Expo, um dos maiores eventos de cidades inteligentes das Américas que reúne lideranças globais para debater o futuro das cidades. O encontro será realizado na Ligga Arena e tem como objetivo impulsionar a economia local, fortalecer o turismo e reforçar a imagem da capital paranaense como referência em inovação e sustentabilidade.

O evento abordará temas como cidades sustentáveis e mudanças climáticas, resiliência e requalificação urbana, mobilidade, cidadãos digitais e governança, inovação e transformação digital, tecnologia e negócios disruptivos, além de bem-estar e qualidade de vida. A proposta é conectar governos, empresas e organizações para transformar ideias em soluções urbanas que promovam crescimento sustentável e inclusivo.

Segundo Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Euro Suíte Curitiba Batel, o evento coloca Curitiba no radar global, atraindo gestores, especialistas e empresários do mundo todo, o que abre portas para parcerias e investimentos que podem impulsionar sua economia nos próximos anos.

“Com mais de 50 mil participantes, 300 empresas e 500 municípios, o evento conecta gestores, especialistas e empresários do mundo todo. As trocas de ideias e conexões geradas aqui abrem portas para parcerias que podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento da cidade’’, enfatiza.



No Paraná, a inflação do setor de turismo desacelerou no ano passado, registrando 1,74% em Curitiba e Região Metropolitana. A expectativa com a realização do Smart City Expo é impactar diretamente esse setor, tendo em vista que, durante os dias do evento, hotéis, restaurantes e pontos turísticos ficam lotados, com visitantes explorando a cidade além da programação oficial.

"Muitos participantes estão em Curitiba pela primeira vez e saem encantados, o que pode gerar um efeito positivo em longo prazo, com retorno desses turistas em outras ocasiões", complementa o diretor da rede de hotéis.

Impacto na economia local

A conferência movimenta o turismo corporativo, estimulando empresas a realizarem encontros estratégicos e fecharem parcerias. Hotéis e setor gastronômico podem registrar um aumento significativo na demanda e, dessa forma, a economia local é beneficiada desde grandes redes até pequenos negócios, com a geração de empregos temporários em áreas como hotelaria, transporte e alimentação.

Ainda de acordo com Ricardo Aly, eventos como o Smart City Expo são grandes impulsionadores da economia local. “Com mais de 50 mil participantes e empresas do mundo todo, a demanda por serviços dispara, gerando milhares de empregos temporários em setores como hotelaria, transporte, alimentação e eventos. De motoristas de aplicativo a recepcionistas de hotéis, muita gente aproveita essa movimentação para garantir uma renda extra”.

A iniciativa tem potencial de contribuir para avanços em mobilidade, sustentabilidade e tecnologia na cidade. As conexões e soluções que serão apresentadas durante o encontro podem incentivar investimentos em energia renovável, redução de desperdício e melhorias na mobilidade urbana, consolidando a cidade como um polo de inovação.

