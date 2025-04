Pearson redefine sua marca para abraçar o futuro do aprendiz

A Pearson, empresa mundial em aprendizado, está lançando uma nova identidade de marca. Mais do que apenas um logotipo atualizado, a reformulação da marca busca representar uma compreensão profunda das necessidades em evolução dos alunos em todo o mundo.

A evolução da marca Pearson é baseada em uma crença fundamental: os humanos nascem para aprender. A empresa vê o aprendizado não apenas como aquisição de conhecimento, mas uma força vital para o crescimento, adaptação e prosperidade em um mundo em rápida mudança. Esse entendimento está no cerne da nova marca.

“Nossa nova marca reflete nossa crença no poder transformador do aprendizado”, afirma Ginny Cartwright Ziegler, diretora de marketing da Pearson. “Ela captura o núcleo emocional do aprendizado — o desejo humano inato de crescer, se adaptar e prosperar. Entendemos que o aprendizado é uma jornada profundamente pessoal, e nossa nova marca ressoa com essa experiência, celebrando a curiosidade, a resiliência e a ambição dos alunos em todos os lugares”.



Segundo a diretora de marketing da Pearson, Ginny Cartwright Ziegler, a empresa investiu na compreensão da ciência do aprendizado e como os indivíduos aprendem de forma mais eficaz. “Pessoas que trabalham para melhorar uma habilidade ou capacidade se sentem mais felizes no dia a dia e a longo prazo, mesmo quando o aprendizado em si pareça desafiador. Além disso, aqueles que passam mais tempo aprendendo, seja em educação formal ou experiências informais, têm mais probabilidade de relatar ter um propósito em suas vidas. Esses insights serviram de base para o desenvolvimento da nova marca”, reforça a executiva.

“Esta reformulação da marca não se trata apenas de novos logotipos ou cores; é um passo ousado na redefinição de quem somos, o que defendemos e nosso compromisso de ajudar as pessoas a realizar a vida que imaginam por meio do aprendizado”, ressalta o CEO da Pearson, Omar Abbosh. “A aprendizagem molda nossos pensamentos, sentimentos, conexões e sucessos, impulsionando o crescimento em todas as fases da vida. Essa visão voltada para o futuro se alinha profundamente com nossa cultura e nossos produtos e serviços, estabelecendo a base para a criação de valor sustentado e orientando nossa transformação para melhor servir alunos, educadores e parceiros em todo o mundo”, conclui.

