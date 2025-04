Azizi Developments revela a Azizi Milan, a nova capital da moda do Oriente Médio

A Azizi Developments, uma das principais incorporadoras privadas dos Emirados Árabes Unidos, revelou a Azizi Milan, uma comunidade planejada de referência, guiada pelos princípios de sustentabilidade, natureza e refinamento cultural da moda italiana, que está pronta para trazer o charme atemporal de Milão para Dubai. O evento de lançamento, que receberá mais de 10.000 convidados, será realizado em 23 de abril de 2025, na renomada Coca-Cola Arena de Dubai, com apresentações de Tamer Hosny, Nora Fatehi e Sunidhi Chauhan.

Azizi Milan, the new fashion capital of the Middle East (Photo: AETOSWire)

A Azizi Milan, com um valor total superior a AED 75 bilhões, está programado para cobrir 40.350.000 pés quadrados, o que o torna uma das maiores comunidades de uso misto em todos os Emirados Árabes Unidos. O plano mestre abrigará uma população de 144.000 pessoas, com 800 quartos de hotel a serem criados.

O sr. Mirwais Azizi, fundador e presidente da Azizi Developments, declarou: “Assim como a famosa cidade de Milão, conhecida por sua beleza e elegância, a Azizi Milan incorporará o espírito do estilo de vida italiano, bem aqui na nossa casa – Dubai. Pensamos cuidadosamente em cada detalhe, levando em consideração os espaços públicos e as áreas comunitárias, além de criar residências tão sofisticadas e sustentáveis quanto acolhedoras. Assim como em nossos outros grandes projetos, estamos comprometidos em construir residências e infraestrutura de classe mundial que elevem o estilo de vida de todos que visitarão, viverão e trabalharão no que em breve será a capital da moda do Oriente Médio – refinada, elegante e sustentável. É Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, primeiro-ministro e governante de Dubai, quem, por meio de sua liderança visionária incomparável, transformou o emirado na cidade altamente desejada que é hoje, e é com orgulho que contribuiremos para atender a essa demanda com nossa maior comunidade até o momento, a Azizi Milan”.

A Azizi Milan foi concebido com inspiração na rica herança cultural de Milão. Seus arcos ousados e elementos de design contribuem tanto para a estética quanto para a funcionalidade. A comunidade encarna a sofisticação italiana, convidando futuros moradores a se imergirem em um estilo de vida centrado em viver a vida ao máximo, onde a beleza dos momentos cotidianos e os prazeres simples são realmente apreciados. A Azizi Milan está prestes a se tornar a capital da moda da região, com sua própria rede de ruas exclusivas para pedestres – cada uma será dedicada a um segmento específico da moda — como perfumaria, cosméticos, bolsas, moda feminina e outros. Com inúmeras marcas de alta-costura e boutiques exclusivas, além de uma variedade de cafés, restaurantes sofisticados e opções de entretenimento noturno, a Azizi Milan se consolidará como um ponto de referência tanto para os que apreciam a vibrante vida noturna da cidade quanto para os que desejam participar de desfiles de moda de renome internacional e outros eventos de alto nível que ali serão realizados.

A sustentabilidade é um dos principais pilares que orientam todo o desenvolvimento desta comunidade contemporânea com emissão zero de carbono. Para compensar as emissões, a Azizi apoiará o emblemático projeto de carbono dos manguezais, além de iniciativas globais de reflorestamento e energia solar certificadas pela VERRA e pelo Gold Standard. Além do amplo conjunto de práticas de construção sustentável que estão sendo adotadas, cada edifício contará com seu próprio jardim paisagístico na cobertura, sendo que todas as coberturas, os pódios e diversas áreas dedicadas ao redor das residências serão plantadas com árvores e flores exóticas. Piscinas de borda infinita estarão cercadas por vegetação exuberante e cuidadosamente mantida. Com seus elevadores panorâmicos – verdadeiras obras-primas arquitetônicas presentes em todos os edifícios –, moradores e visitantes poderão desfrutar de vistas deslumbrantes da natureza impressionante da comunidade, de suas muitas fontes e espelhos d’água, bem como da ampla variedade de quadras esportivas e outras instalações que enriquecerão a vida cotidiana e promoverão um forte senso de comunidade e pertencimento.

A Azizi Milan é um paraíso dinâmico e autossustentável com projetos residenciais, um amplo shopping center, hotéis de luxo, distritos de varejo, espaços para escritórios e comodidades essenciais para o estilo de vida, incluindo escolas, creches, mesquitas, instalações de bem-estar e parques. Suas torres mais altas, que moldarão a linha do horizonte ao norte, terão até 70 andares, enquanto os edifícios baixos e médios de 25 a 35 andares compõem a parte central do empreendimento, facilitando a mudança para uma atmosfera residencial mais calma e tranquila.

Estrategicamente situado na icônica Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) – uma das principais vias arteriais dos Emirados Árabes Unidos, que conecta Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman e Ras Al Khaimah – a Azizi Milan oferece uma acessibilidade incomparável. Reforçando ainda mais o atrativo de sua localização privilegiada, a comunidade ficará a menos de cinco minutos de caminhada da futura estação de metrô mais próxima da Blue Line.

