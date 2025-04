Afinz abre mais de 40 vagas em seu Programa Jovem Aprendiz 2025

A Afinz, plataforma de serviços financeiros para varejistas e consumidores, acaba de abrir 40 vagas em seu Programa Jovem Aprendiz 2025. Denominado “Primeiros Passos”, o programa tem como objetivo capacitar e incluir jovens no mercado de trabalho, oferecendo experiências práticas nas áreas administrativa e de atendimento.

“Queremos proporcionar uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens residentes em Sorocaba e Votorantim, com atividades práticas no dia a dia da empresa, capacitação teórica em parceria com o ITEMM (Instituto Tecnológico Educacional Mirna Mattos) e participação em projetos sociais da Afinz”, explica Carla Rocha, gerente de Gente & Gestão.

O candidato precisa estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, Técnico ou Superior e ter entre 16 e 22 anos até a data da inscrição. É imprescindível ter conhecimentos básicos de informática, disponibilidade para atuar seis horas por dia, boa comunicação e disposição para aprender.

“Temos o compromisso de oferecer acompanhamento e gestão de desempenho individual, desenvolvimento de habilidades profissionais e comportamentais e um ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo”, finaliza a gerente.

Para se cadastrar, o candidato deve acessar: https://aprendiz-afinz.gupy.io/.

Website: http://www.afinz.com.br