Deaglo expande sua presença global com novos escritórios em São Paulo e na Cidade do México

A Deaglo, empresa inovadora em gestão de risco cambial e tecnologia financeira, anunciou hoje a abertura de dois novos escritórios regionais em São Paulo, Brasil, e na Cidade do México, México. Essa expansão representa um marco significativo na missão da Deaglo de fornecer conhecimento e suporte especializado em câmbio estrangeiro (FX) em toda a América Latina.

A iniciativa posiciona a Deaglo para atender melhor sua crescente base de clientes na região, oferecendo estratégias cambiais personalizadas, execução de operações mais rápida e um atendimento ao cliente culturalmente alinhado — tudo isso impulsionado por sua plataforma orientada por IA e seu inovador FX Assistant.

"Estamos entusiasmados em levar a plataforma da Deaglo para mais perto de nossos clientes no México e no Brasil", disse Ashley Groves, diretor executivo da Deaglo. "Ter equipes locais presentes significa que podemos falar a mesma língua — no sentido literal e figurado. Não se trata apenas de proximidade, mas de resolver problemas específicos da região com precisão, agilidade e um profundo conhecimento dos mercados locais".

Diferentemente de muitas plataformas de câmbio que operam exclusivamente a partir de centros nos EUA ou no Reino Unido, a expansão da Deaglo na América Latina reconhece a importância da proximidade e da perspectiva. É por isso que nossa abordagem é baseada na experiência local. Acreditamos que as melhores pessoas para resolver esses desafios são aquelas que os respiram e vivenciam, pessoas que compreendem as nuances, a urgência e as realidades locais.

"O cenário de FX na América Latina é único", acrescentou Groves. "Nenhum banco isolado consegue lidar com tudo. Nossas equipes regionais trazem conhecimento interno sobre costumes, idiomas e práticas comerciais locais, permitindo decisões mais inteligentes e soluções verdadeiramente personalizadas para nossos clientes".

A Deaglo, que antes atuava como uma empresa totalmente remota, está estrategicamente se inserindo em principais mercados para fortalecer a colaboração com os clientes e oferecer um suporte incomparável onde ele é mais importante. Os novos escritórios também fortalecerão as parcerias da Deaglo com gestores de fundos, empresas e instituições financeiras locais.

Essa expansão é apenas o começo. Como parte de sua estratégia de crescimento global, a Deaglo planeja abrir novos escritórios em Nova York, Londres, Colômbia e Singapura até o final deste ano.

Sobre a Deaglo

Fundada em 2019, a Deaglo é uma Fintech em rápido crescimento que está redefinindo a gestão de risco cambial. Sua plataforma baseada em inteligência artificial ajuda instituições financeiras e fundos de investimento a otimizar a exposição cambial, agilizar a tomada de decisões e fortalecer os retornos nos mercados globais. Saiba mais em www.deaglo.com.

